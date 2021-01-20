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1 Şubat'ta kafeler açılıyor mu? Kafeler restoranlar ne zaman açılacak?

Covid-19 vaka sayılarının her geçen gün düşmesi, Korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararların vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ardından müşteri kabul etmesi durdurulan kafelerde ve restoranlarda sadece paket servis hizmeti veriliyordu. Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. 1 Şubatta kafeler açılıyor mu?

1 Şubat'ta kafeler açılıyor mu? Kafeler restoranlar ne zaman açılacak?

Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların etkisi günlük yeni vaka sayılarına yansıdı. Her gün biraz daha düşen yeni vaka sayısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "kısıtlamaları kademeli olarak kaldırabiliriz" demesi üzerine kafeler ve restoranların ne zaman açılacağı araştırılmaya başladı. Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 1 Şubatta kafeler açılıyor mu?

KAFELER, RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

KAFELER 1 ŞUBATTA AÇILIYOR MU?

Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. 1 Şubatta açılacak bilgisi resmi bir bilgi değil.

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