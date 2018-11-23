20 dakika, 26 saniye iş kaybı oldu

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1 TL’lik tazminat davasını kazandı, dava masrafları tazminatın 900 katına çıktı

Denizli’de aracını hatalı park ederek başka bir aracın yerinden çıkmasına engel olan sürücüye açılan 1 TL’lik tazminat davasında mahkeme, hatalı park eden sürücünün 1 TL’yi ödemesine karar verdi. Mahkemede, davacının olay günü 20 dakika 26 saniye iş kaybı yaşadığı, aylık gelirine göre yapılan hesaplama sonucu 7 TL 9 kuruş iş ve güç kaybına uğradığı belirlendi.

23.11.2018 - 15:35 | Güncelleme: İHA

Edinilen bilgiye göre, Kemal Yazır isimli avukat, aracını Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı üzerine park etti. Yaklaşık 25 dakika sonra aracının yanına gelen Yazır, Muhittin Y.'ye ait plakalı aracın, kendi aracının çıkmasını engelleyecek şekilde hatalı park edildiğini fark etti. Hatalı park edilen aracın sahibine ulaşamayan Yazır, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra Muhittin Y.'nin hatalı park ettiği aracın yanına gelip hiçbir şey olmamış gibi davrandığını, bir özür bile dilemediğini iddia eden Yazır, vekalet verdiği avukatı Hüseyin Gözcü aracılığıyla, Muhittin Y.'ye 1 TL’lik tazminat davası açtı.

"1 TL'NIN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE DAVALIDAN ALINMASINA KARAR VERİLDİ"

Yapılan inceleme sonucu davayı kabul eden Denizli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Muhittin Y.'nin aracını hatalı park etmesi sonucu davacının çıkışını engelleyerek zaman ve emek kaybına neden olduğuna karar verdi. Mahkeme dosyasına ulaşan acil çağrı merkezi kayıtlarına göre, davacının olay günü 20 dakika 26 saniye haksız bekletildiği ve aylık geliri 5 bin TL olan davacının yapılan hesaplama sonucu 7 TL 9 kuruş iş ve güç kaybına uğradığı belirlendi. Mahkeme, davacının maddi zarar karşılığı olarak açtığı 1 TL’nin yasal faiziyle birlikte davalıdan alınmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca 468 lira 10 kuruş olan yargılama giderleri ve 35 lira 90 kuruş harç bedelinin de davalıdan alınarak davacıya verilmesine hükmetti.

"ÖZÜR BİLE DİLEMEDEEN UZAKLAŞTI"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Avukat Hüseyin Gözcü, aracını hatalı park eden kişinin özür bile dilemeden olay yerinden uzaklaşması üzerine sembolik olarak böyle bir dava açtıklarını belirterek, "Müvekkilim aracını park ettikten sonra başka bir aracın kendisinin çıkışını engelleyecek şekilde park etmesi üzerine 20 dakika kadar bekleyip, gelen giden de olmayınca olayı polis ekiplerine haber verdi. Devamında aracın sahibi gelip, özün bile dilemeyip olay yerinden ayrılınca toplumsal duyarlılık olması için 1 TL’lik sembolik bir dava açtık. Davada, mahkeme bilirkişi incelemesi yaparak 1 TL’lik tazminat talebimizi kabul etti. Mahkemede ayrıca, davalının 468 TL mahkeme masraflarını ödemesine mahkum etti ve icra masraflarıyla beraber miktar şu an yaklaşık 900 lirayı buldu" dedi.

"HACİZ AŞAMASINA GEÇEBİLİR"

Denizli’de trafiğin yoğun olduğu yerlerde bu tür sorunlarla sıkça karşılaştıklarını aktaran Gözcü, davanın diğer sürücülere bir mesaj olmasını diledi. Şu an paranın tahsilatının icra aşamasında olduğun aktaran Gözcü, "1 TL, 900 TL’yi buldu, takibin kesinleşmesini bekliyoruz. Haciz aşamasına geçebilir, borçlunun bunu ödemesinin bekliyoruz" diye konuştu.

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