10-14 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışma haftası çevrim içi yapılacak

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun."