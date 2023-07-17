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        10 bin feet yükselikten atlarken paraşütünü unuttuğunu fark etti

        35 yaşındaki Ivan McGuire, daha önce birçok kez paraşütle atlamıştı. 5 Nisan 1988 günü hazırlandığı atlayışın, sorunsuz bir şekilde ilerlemesi gerekiyordu ta ki Ivan, atladıktan sonra paraşütünü unuttuğunu fark edene kadar.

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 11:24
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        Deneyimli bir paraşütçü olan Ivan McGuire, yine bir maceraya hazırlanıyordu. Göğsüne bağladığı kamerasıyla paraşütten atladığı anı ölümsüzleştirmek istiyordu. Ancak o da dâhil olmak üzere hiç kimse bunun son paraşüt deneyimi olacağını bilmiyordu.

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        O gün, uçakta paraşütle atmayı seven Ivan'ın dört arkadaşı daha vardı. Arkadaşlarının söylediğine göre atlamadan önce video kaydı almak için kamera sistemleriyle fazlasıyla meşguldu. Belki de unutkanlığının sebebi buydu.

        Fotoğraf temsilidir

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        5 Nisan 1988'de Ivan McGuire, ağır VHS kayıt cihazı sırtına bağlanmış ve kamera kaskına takılı halde uçaktan atladı.

        Ivan uçaktan kendini yeryüzüne doğru bıraktı ama bir sorun vardı; paraşütünü takmayı unutmuştu! O sırada, kaskında olan kamera Ivan'ın yavaşça paniğe dönüşen tepkisini yakaladı.

        Fotoğraf temsilidir

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        İlk atladığında Ivan, kendini rüzgâra bıraktı ve her zaman yaptığı gibi paraşütünü açmak üzere uzandı ancak o anda paraşütünü unuttuğunu anladı. Videoda, Ivan'ın panik yaptığı, dehşetle el ve kollarını savurduğu açıkça görülüyordu.

        Fotoğraf temsilidir

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        O sırada 35 yaşında olan Ivan, 10 bin feetten düşerek, yere çakıldı. Bu zamana kadar 800'den fazla atlayış yapan Ivan'ın ölümü için polis, ellerinde onları şüpheye itecek herhangi bir kanıt olmadığını söyledi.

        Fotoğraf temsilidir

        Haberin detayları Los Angeles Time gazetesinin, 5 Nisan 1988'de yayınladığı haberden alınmıştır.

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