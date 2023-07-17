10 bin feet yükselikten atlarken paraşütünü unuttuğunu fark etti 35 yaşındaki Ivan McGuire, daha önce birçok kez paraşütle atlamıştı. 5 Nisan 1988 günü hazırlandığı atlayışın, sorunsuz bir şekilde ilerlemesi gerekiyordu ta ki Ivan, atladıktan sonra paraşütünü unuttuğunu fark edene kadar. Habertürk Giriş: 17.07.2023 - 11:24 Güncelleme: 17.07.2023 - 11:24 facebook

twitter

linkedin

Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve kabul ediyorum. Bu uygulama üzerinden iletişimi açık rızam ile kabul ediyorum. KONUŞMAYI BAŞLAT whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Deneyimli bir paraşütçü olan Ivan McGuire, yine bir maceraya hazırlanıyordu. Göğsüne bağladığı kamerasıyla paraşütten atladığı anı ölümsüzleştirmek istiyordu. Ancak o da dâhil olmak üzere hiç kimse bunun son paraşüt deneyimi olacağını bilmiyordu.

2 Şurada Paylaş!







O gün, uçakta paraşütle atmayı seven Ivan'ın dört arkadaşı daha vardı. Arkadaşlarının söylediğine göre atlamadan önce video kaydı almak için kamera sistemleriyle fazlasıyla meşguldu. Belki de unutkanlığının sebebi buydu. Fotoğraf temsilidir