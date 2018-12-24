Bartın’da diş eti kanaması nedeniyle 10 gün önce gittiği hastanede lösemi olduğu anlaşılan genç kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
AA'nın haberine göre; Kastamonu Üniversitesi inşaat teknikerliği bölümünde okuyan Melih vize sınavlarının ardından geldiği memleketinde diş etindeki kanama nedeniyle hastaneye başvurdu.
10 GÜN ÖNCE TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTI
Hastanede yapılan tetkiklerinde lösemi olduğu belirlenen genç, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 10 gün önce tedavi altına alındı.
Hastalığının son evresinde olan genç burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden genç memleketi Bartın’da gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Merkeze bağlı Terkehatipler köyünde düzenlenen cenazeye AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı da katıldı. Çok sayıda vatandaşında hazır bulunduğu cenazede baba Celal Uğur ve gencin küçük kardeşi Çağatay ayakta durmakta güçlük çekti. Gencin cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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