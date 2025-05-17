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        Haberler Gündem 3. Sayfa 10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon! | Son dakika haberleri

        10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 10 ilde 11 organize suç örgütüne yönelik yaptığımız operasyonlarda 86 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 08:58 Güncelleme: 17.05.2025 - 09:19
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        10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 10 ilde faaliyet yürüten 11 organize suç örgütüne yönelik son 2 hafta boyunca operasyonlar düzenlendi.

        İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Uşak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, T.B., Ş.T., R.A., S.Y., M.A., C.A. ve F.M.T. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 142 şüpheli yakalandı.

        48 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 3 çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 12 kumar makinesi ele geçirildi. Şüphelilerden 86'sı tutuklandı, 44'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

        Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin haklarında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Tehdit', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'Kasten yaralama', 'Nitelikli yağma', 'Silahlı tehdit', 'Cinayet', 'Tefecilik', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Mala zarar verme' ve 'Hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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