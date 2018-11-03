Cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıldönümü nedeniyle anma törenleri düzenlenen 10 Kasım tarihinin, hangi güne denk geleceği insanlar tarafından merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe Mustafa Kemal Atatürk anılacak. Peki, 10 Kasım hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen sorunun cevabı...

10 KASIM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı olan 10 Kasım'ın hangi güne denk geleceği öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda 10 Kasım'ın tatil olmaması nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime devam edilmişti. Bir yandan ise öğrenciler "bu yıl 10 Kasım tatil olur mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Fakat, bu yıl 10 Kasım Cumartesi gününe yani hafta sonuna denk geleceği için okullar normal olarak tatil olacak.

10 KASIM MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATI (10 KASIM 1938)

Atatürk Haftası, 10 Kasım 1938 günü saat 09:05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir.

10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80'inci yılı. Ülkemizde ise bu önemli günde Atatürk saygıyla anılacak. Ülkemizde her gün bu tarihlerde etkinlikler düzenlenir. Bu önemli gün/hafta ise Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır.

Saat 9'u beş gece ülke genelinde sirenler çalınır; trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Okullarda resmi bölgelerde törenler düzenlenir; siyasi büyükler ve kişiler Anıtkabir'e bu günde akın ederler. Ülke genelinde Millet Meclisi hariç tüm bayraklar bu günde yarıya indirilir.

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