Plan yapacaklar dikkat! İşte 10 Kasım'la ilgili merak edilen sorunun cevabı
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılış günü olan 10 Kasım öncesi geri sayım sürüyor. 10 Kasım'da özellikle anma programı yapacaklar ise bu sene 10 Kasım'ın hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte 10 kasım'la ilgili merak edilen sorunun cevabı...
Her yıl özlemle ve saygıyla hatırlayıp andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu yıl da yine 10 Kasım'da törenlerle anılacak. Bu yıl da törenler için hazırlık yapacaklar merak içerisinde "10 Kasım resmi tatil mi?" ve "10 Kasım 2023 hangi güne denk geliyor?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen "10 Kasım tatil mi?" sorusunun cevabı...
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı 10 Kasım günü her yıl anma törenleriyle geçiriliyor. Bununla birlikte 10 Kasım resmi tatil değildir. Sadece 10 Kasım günleri saat 9'u 5 geçe saygı duruşu yapılarak mesaiye ara verilir.
10 KASIM 2023 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
10 Kasım bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım çeşitli etkinliklerle geçecek. Başta da belirttiğimiz gibi 10 Kasım resmi tatil olmadığı için çalışanlar normal mesailerine devam edecekler. Bununla birlikte saat 9'u 5 geçe saygı duruşu gerçekleşecek.