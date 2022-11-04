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Haberler Gündem 3. Sayfa
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10 kilo balina kusmuğu ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon TL!

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir eve yapılan baskında 10 kilo 200 gram balina kusmuğu (ambergris) ile çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen balina kusmuğunun piyasa değerinin ise 2.5 milyon TL olduğu öğrenildi

10 kilo balina kusmuğu ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon TL!
10 kilo balina kusmuğu ele geçirildi! Değeri 2.5 milyon TL!
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DHA

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mezitli ilçesinde bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi.

ŞÜPHELİ BASKINLA GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, adresine baskın yaptı. İsmi açıklanmayan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

KURU HALDE 10 KİLO BALİNA KUSMUĞU ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada, kuru halde 10 kilo 200 gram balina kusmuğu (ambergris), 103 sikke, 1 heykelcik, 4 yüzük, 4 kolye ve 2 kemer ele geçirildi.

ZANLININ İFADESİ ALINACAK

Tarihi eserler, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli ise ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

AMBERGRİS NEDİR?

Balina kusmuğu (Ambergris) farklı sektörlerde kullanılan ve üretimi oldukça az olan bir madde olarak biliniyor. Balinanın ürettiği bu kısım özellikle koku sektöründe kullanılıyor. Ambergris balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı, mumlu bir madde. Kayayı andırıyor.

SİYAH YA DA GRİ RENKTE OLUYOR

Rengi siyah veya gri olabilen yanıcı ve çok değerli ve balinanın sindirim sisteminde üretilen bu madde, sivri ve sert cisimlerin bağırsaklarda kaymasını sağlıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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