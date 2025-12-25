Habertürk
        10 Mart mutabakatında sıcak gelişme: SDG, Şam ile entegrasyonda anlaştığını duyurdu

        SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, 10 Mart'ta Suriye yönetimi ve SDG arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Şara ile askeri entegrasyon konusunda uzlaşmaya vardıklarını duyurdu. Türkiye, entegrasyon sürecinde SDG'nin somut adım atması için son tarih olarak 31 Aralık'ı işaret ediyordu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.12.2025 - 17:36 Güncelleme: 25.12.2025 - 17:36
        SDG: Şam ile entegrasyonda anlaşmaya vardık
        Suriye kaynaklı yerel medya, terör örgütü SDG'nin lideri Mazlum Abdi'nin, Suriye hükümetiyle entegrasyon konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurduğunu bildirdi.

        Habere göre Abdi, Şara yönetimiyle yürütülen müzakerelerde askeri güçlerin entegrasyonu, sınır kapıları ve yeraltı kaynaklarının yönetimi gibi başlıklarda ortak bir anlayışa varıldığını açıkladı.

        Abdi, "Özellikle petrol ve doğal kaynakların tüm Suriyelilere ait olması temelinde mutabakat içindeyiz" dedi.

        Suriye yönetimi ve SDG, 10 Mart'ta bir mutabakata varmış ve SDG'nin Şam ile entegrasyon sürecine gireceği konusunda anlaşılmıştı.

        Ancak SDG tarafı anlaşılan planı uygulama adımlarını atmıyordu. Hem Türkiye hem de Suriye yönetimi, SDG'nin entegrasyon iradesini ortaya koyması için son tarihin 31 Aralık olduğunu bildirmişti.

