10 Mart mutabakatında sıcak gelişme: SDG, Şam ile entegrasyonda anlaştığını duyurdu

Suriye kaynaklı yerel medya, terör örgütü SDG'nin lideri Mazlum Abdi'nin, Suriye hükümetiyle entegrasyon konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurduğunu bildirdi.

Habere göre Abdi, Şara yönetimiyle yürütülen müzakerelerde askeri güçlerin entegrasyonu, sınır kapıları ve yeraltı kaynaklarının yönetimi gibi başlıklarda ortak bir anlayışa varıldığını açıkladı.

Abdi, "Özellikle petrol ve doğal kaynakların tüm Suriyelilere ait olması temelinde mutabakat içindeyiz" dedi.

Suriye yönetimi ve SDG, 10 Mart'ta bir mutabakata varmış ve SDG'nin Şam ile entegrasyon sürecine gireceği konusunda anlaşılmıştı.

Ancak SDG tarafı anlaşılan planı uygulama adımlarını atmıyordu. Hem Türkiye hem de Suriye yönetimi, SDG'nin entegrasyon iradesini ortaya koyması için son tarihin 31 Aralık olduğunu bildirmişti.