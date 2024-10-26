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        Haberler Spor Diğer 10 metre havalı tabanca takımı Şampiyonlar Ligi şampiyonu! - Diğer Haberleri

        10 metre havalı tabanca takımı Şampiyonlar Ligi şampiyonu!

        Milli sporcular Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz'dan oluşan 10 metre havalı tabanca takımımız, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi takım finalinde Sırbistan'ı 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 18:44 Güncelleme: 26.10.2024 - 18:55
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        Milli atıcılar Şampiyonlar Ligi şampiyonu!
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        Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi 10 metre Havalı Tabanca takım finalinde ev sahibi Sırbistan'ı 3-1 yenen milli sporcular altın madalyanın sahibi oldu.

        Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen ve yarın tamamlanacak Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca Takım yarı finalinde yarışan milli sporcular Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz yarı final maçında 2-2 beraberliği yakaladıktan sonra Almanya ile düello maçına çıkan Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, aldıkları 16-2 galibiyet sonucunda, altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

        Final maçında Sırbistan’la karşılaşan milli sporcular, 3-1 galip gelerek altın madalya elde etti.

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