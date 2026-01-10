Habertürk
        Çalışan Gazeteciler Günü mesajları! En güzel, anlamlı, resimli Gazeteciler Günü kutlama mesajı seçenekleri

        Her yıl olduğu gibi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları başladı. Sosyal medya aracılığıyla çalışan gazeteci yakınlarının gününü kutlamak isteyenler en güzel, anlamlı, kısa ve uzun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları araştırması yapıyor. Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961'den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye'ye özgü bir kutlama gün olarak biliniyor. İşte, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları ve kutlama sözleri

        Giriş: 10.01.2026 - 09:22 Güncelleme: 10.01.2026 - 11:35
        1

        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları araştırılıyor. Ülkemizde her yıl 10 Ocak tarihinde kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü, bugün bir kez daha tüm yurtta kutlanıyor. Bugüne özel gazetecilerin gününü kutlamak isteyenler en güzel Gazeteciler Günü mesajlarını seçip yakınlarına göndermek istiyor. Sizde çevrenizde çalışan gazetecilere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları atarak onları mutlu edebilirsiniz. İşte, resimli ve en güzel Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

        2

        10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

        Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

        Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

        Tüm basın emekçilerinin "Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlarım.

        3

        Doğru, tarafsız, kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmayan bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

        Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

        Gece Gündüz çalışan, her fırsatta bilgi aktaran tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

        4

        Toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

        5

        Haber peşinde koşan, doğru haberin aktarılması için gece gündüz demeden emek veren tüm gazetecilerin "10 Ocak Gazeteciler Gününü" kutlarım.

        Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen siz değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ederim.

