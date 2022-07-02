10 unutulmaz filmiyle Cüneyt Arkın

MAĞLUP EDİLEMEYENLER (1976)

Afişiyle o yıllarda seyircinin karşısına sıkça çıkan Cüneyt Arkın avantürlerinden biri gibi durur. Evet, aksiyon ve macera vardır ama aynı zamanda dönemin sol jargonunu yakalayan bir toplumsal eleştiri filmidir. Atıf Yılmaz’ın yönettiği filmde Cüneyt Arkın, Murat Sözeri adında bir gazeteciyi canlandırır. Murat, üç erkek tarafından kaçırılıp tecavüze uğrayan Aysel’in (Müjde Ar) haberini yapar. Ancak olay beklemediği şekilde Aysel aleyhine çarpıtılınca doğruyu açığa çıkarmak için elinden geleni yapmaya karar verir. Suçlular güçlerini kullanarak Murat’ın gazeteden atılmasını sağlasalar da o yine pes etmez, adalet için gazetecilik yapmaya devam eder. Gösterime girdiği sezonun en iyi yerli filmlerinden biri olarak gösterilen ‘Mağlup Edilemeyenler’, 13. Antalya Film Festivali’nde, En İyi 2. Film seçilir ve Cüneyt Arkın’a en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırır.