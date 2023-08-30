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        Haberler BBC Dünya 10 yaşındaki Sara Sharif’in ölümü: Pakistan ve İngiliz polisi baba ve iki kişiyi daha arıyor

        10 yaşındaki Sara Sharif’in ölümü: Pakistan ve İngiliz polisi baba ve iki kişiyi daha arıyor

        İngiltere'de 10 yaşındaki Sara Sharif'in ölümü, İngiliz ve Pakistan polislerinin karıştığı bir soruşturmaya dönüştü.

        Giriş: 30.08.2023 - 11:32 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:32
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        10 yaşındaki Sara Sharif'in ölümü: Pakistan ve İngiliz polisi baba ve iki kişiyi daha arıyor
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        İngiltere’de 10 yaşındaki Sara Sharif’in ölümü, İngiliz ve Pakistan polislerinin karıştığı bir soruşturmaya dönüştü.

        Sara’nın cesedi, 10 Ağustos’ta, aile üyeleri Pakistan’a uçtuktan bir gün sonra bulunmuştu.

        Surrey kentindeki duruşmada, adli tıp incelemesinin küçük kızın ölüm nedenini henüz belirleyemediği kaydedildi.

        Ancak yetkililer ölümün doğal yollardan olmadığı sonucuna daha yakın duruyorlar.

        Adli tıp incelemesinin yanı sıra kayıp aile üyelerinin bulunması için de uluslararası bir soruşturma başlatıldı.

        Aranan üç kişi; Sara’nın babası 41 yaşındaki Urfan Sharif, partneri Beinash Batool ve erkek kardeşi Faisal Malik olarak açıklandı.

        Uluslararası unsurlar gerekçe gösterilerek polise 6 aylık bir soruşturma süresi tanındı.

        Sara’nın cesedi annesi Olga Sharif’ten alınan DNA ile teşhis edildi.

        Ancak ceset baba Sharif’in Pakistan’ın İslamabad kentine indikten sonra açtığı ihbar telefonuyla bulundu.

        Surrey’deki duruşmaya Sharif ailesinden katılan olmadı.

        Pakistan’da ise Sara’nın ailesi aranıyor.

        Pakistan polisi aramaları Jhelum kentinde iki ayrı noktayı kapsayacak şekilde genişletti.

        Ailenin yaşadığı Woking’deki Şah Cahan Camii’nin baş imamı olan Hafız Haşimi, tüm cemaatin çok üzgün olduğunu söyledi.

        BBC ‘ye konuşan Haşimi, “Soruşturma tamamlanmadan kimseyi suçlayamayız ama bir baba olarak onun sorumluluğu var. Ortaya çıkıp Pakistan polisine ve İngiliz yetkililere ne olduğunu anlatmalı” dedi.

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