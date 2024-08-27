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        Haberler Yaşam 102 yaşına bastı! Paraşütle çılgın doğum günü kutlaması

        102. yaş gününü paraşütle atlayarak kutladı

        İngiltere'de yaşayan Manette Baillie isimli kadın 102. yaş gününü 2 bin 133 metre yükseklikteki uçaktan paraşütle atlayarak kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 13:53 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:06
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        102 yaşına bastı! Çılgın doğum günü kutlaması
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        İngiltere'de yaşayan Manette Baillie, 102. doğum gününü kutlamak üzere Beccles Havaalanı'ndan paraşütle atlayış gerçekleştirdi.

        2. Dünya Savaşı sırasında görev alan Baillie, Britanya'nın en yaşlı paraşütçüsü oldu.

        "GÖZLERİMİ ÇOK SIKI KAPATTIM"

        Atlayış öncesinde "Her zaman yeni bir şeyler aramalısınız" diyen Baillie, daha sonra BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada atlayışın "biraz korkutucu" olduğunu söyledi.

        "İtiraf etmeliyim ki gözlerimi çok sıkı kapattım" diyen Manette Baillie "80'li ve 90'lı yaşlardaki insanların hiçbir şeyden vazgeçmemelerini istiyorum. Sadece devam edin" şeklinde konuştu.

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        2. DÜNYA SAVAŞI'NDA GÖREV ALMIŞTI

        Atlayışın gerçekleşmesini sağlayan UK Parachuting'in operasyon müdürü Mark King, Baillie'ye çiçek ve başarı sertifikası takdim etti.

        Bir paraşütçüyle evli olan Manette Baillie, 2. Dünya Savaşı'nda Kadın Kraliyet Donanma Servisi'nde (WRNS) görev yapmıştı.

        100. YAŞINI FERRARI'YLE KUTLADI

        Öte yandan adrenalin dolu etkinliklere yabancı olmayan Baillie, 100. yaş gününü de Ferrari yarış arabası sürerek kutlamıştı.

        *Haberin videosu Reuters'tan servis edilmiştir.

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        #Manette Baillie
        #paraşütle atlama
        #İngiltere
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