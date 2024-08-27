İngiltere'de yaşayan Manette Baillie, 102. doğum gününü kutlamak üzere Beccles Havaalanı'ndan paraşütle atlayış gerçekleştirdi.

2. Dünya Savaşı sırasında görev alan Baillie, Britanya'nın en yaşlı paraşütçüsü oldu.

"GÖZLERİMİ ÇOK SIKI KAPATTIM"

Atlayış öncesinde "Her zaman yeni bir şeyler aramalısınız" diyen Baillie, daha sonra BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada atlayışın "biraz korkutucu" olduğunu söyledi.

"İtiraf etmeliyim ki gözlerimi çok sıkı kapattım" diyen Manette Baillie "80'li ve 90'lı yaşlardaki insanların hiçbir şeyden vazgeçmemelerini istiyorum. Sadece devam edin" şeklinde konuştu.