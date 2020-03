102 yaşında koronavirüsü yenen Lina nine İtalya'da umudun sembolü oldu! - Haberler

HABERTURK.COM

İtalya'da 101 yaşındaki bir koronavirüs hastasının iyileşmesinin ardından 102 yaşındaki bir başka hastadan da iyi haber geldi. Cenova'da yaşayan Lina nine olarak anılan Italica Grondona, yaklaşık 20 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Lina nine, kalp sorunlarıyla hastaneye gittiğinde hafif koronavirüs semptomları gösterdiği belirtildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre, doktorları hastanın özel bir tedavi uygulanmaksızın neredeyse kendi kendine iyileştiğini söyledi. Ölümsüz olarak anılan Lina nine, İtalya'nın umudu sembolü haline geldi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!