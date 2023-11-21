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        Haberler Sağlık 102 yaşındaki Fatma Bildirici uzun ömrünü neşesine borçlu

        102 yaşındaki Fatma Bildirici uzun ömrünü neşesine borçlu

        Samsun'da yaşayan üç çocuk iki torun sahibi 102 yaşındaki Fatma Bildirici neşeli tavırlarıyla çevresine örnek oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 17:24 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:25
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        Atakum ilçesinde, oğlu emekli öğretmen Mehmet Akif Bildirici'nin yanında yaşayan 30 Ekim 1921 doğumlu Bildirici, günün büyük bir kısmını örgü örerek ve televizyon izleyerek geçiriyor.

        Yüzünden gülümsemesi eksik olmayan Fatma Bildirici, doğal ve sağlıklı beslenmeye gayret ediyor. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan, ilaç da kullanmayan Bildirici sağlıklı ve uzun yaşamasını pozitif olmaya bağlıyor.

        Bildirici, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Herhangi bir hastalığı olmadığını dile getiren Bildirici, "Kullandığım bir ilaç yok. Bir hap atarım aspirin, başka bir şey kullanmam. Çok şükür bir rahatsızlığım yok." diye konuştu.

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        Evladının kendisine çok iyi baktığını, güler yüz gösterdiğini belirten Bildirici, "Oğlum bana bakıyor. Allah oğlum gibi evlat herkese versin. Gelir güler yüz, gider güler yüz. Çok razıyım kendinden Allah da razı olsun. Bana çok düşkün." dedi.

        Mehmet Akif Bildirici de Samsun'da uzun yıllardır annesiyle birlikte yaşadıklarını anlattı.

        Annesinin misafiri çok sevdiğini dile getiren Bildirici, "Annem çok iyi. Yürüme güçlüğü çekiyor. Genelde hep neşelidir. Bir rahatsızlığı yok. Bütün değerleri normal. İlaç falan da kullanmaz. Kronik bir rahatsızlığı yok. Şeker tansiyon gibi herhangi bir şeyi yok. Genelde sebze ağırlıklı beslenir. Şu an kafası rahat, huzurlu. Mutluyuz. Onun duasını almak çok farklı." diye konuştu.

        Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Muhsin Demir de ziyaret ettiği Fatma Bildirici'ye yenilenen kimlik kartını verdi, aileyle sohbet etti.

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