Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 10.kattaki dehşetin sebebi komşu çıktı! | Son dakika haberleri

        10.kattaki dehşetin sebebi komşu çıktı!

        Adana'da baba ile bebeğinin kurtarıldığı yangını, komşularının çıkardığı ortaya çıktı. Boşandığı eşinin 4 aylık bebeğini alıp götürmesi nedeniyle yangını çıkardığı iddia edilen ve ifadesinde "Canım sıkıldı iki çakmakla yatak odasını yaktım. İşin buraya geleceğini hesap etmedim" diyen R.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 12:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        10.kattaki dehşetin sebebi komşu çıktı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da aparmanda, inşaat işçisi Muhammet Figen'in (23), Mehmet Güzel (40) ile 1,5 yaşındaki bebeğini kurtardığı yangına ilişkin R.G. isimli kadın gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre boşandığı eşinin 4 aylık bebeğini alıp götürmesi nedeniyle yangını çıkardığı iddia edilen ve ifadesinde "Canım sıkıldı iki çakmakla yatak odasını yaktım. İşin buraya geleceğini hesap etmedim" diyen R.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki bir apartmanın 10'uncu katındaki dairede 2 Mart’ta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın 13'üncü katındaki dairede yaşayan Mehmet Güzel ve 1,5 yaşındaki bebeği Muhammet Alparslan mahsur kaldı. Yan apartmana eşya taşımak için getirilen yük asansörü binaya yaklaştırıldı.

        Yakındaki bir inşaatta çalışan Muhammet Figen, yük asansörüne binerek 13’üncü kata çıktı. Figen, Mehmet Güzel ve bebeğini asansörle indirerek mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        "CANIM SIKILDI, YATAK ODASINI YAKTIM"

        Yapılan araştırmada, yangını 10'uncu kattaki dairede oturan kiracı R.G.'nin çıkardığı iddia edildi. Gözaltına alınan R.G., ifadesinde "Canım sıkıldı iki çakmakla yatak odasını yaktım. İşin buraya geleceğini hesap etmedim" dedi. R.G., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Yangında evleri ve eşyaları zarar gören apartman sakinleri, R.G.'nin boşandığı eşinin 4 aylık bebeğini alıp götürmesi nedeniyle sinir krizi geçirip yangına neden olduğunu iddia ederek ayrıca suç duyurusunda bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da iş yeri kurşunlayanlara operasyon: 10 gözaltı

        İstanbul'un Bağcılar, Bakırköy, Kartal gibi farklı ilçelerinde 'tehdit' ve 'kurşunlama' gibi suçlara karışan 10 şüpheli emniyet güçlerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor