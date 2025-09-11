TV yayın akışı 11 Eylül Perşembe: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 11 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece seyircilerin gündeminde yer alan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden Veliaht ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Ayrıxa replikleriyle hafızalara kazınan Kanal D dizisi Aşk-ı Memnu final bölümüyle 2025 yazına veda edecek. İşte 11 Eylül Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
11 Eylül Perşembe günü televizyon kanalları izleyicilerine yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam Show TV’nin yeni dizisi Veliaht ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak. MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması izleyicilerle buluşacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün maç, program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 11 Eylül 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
23:20 Gözleri Karadeniz
02:00 Aile Saadeti
04:30 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
22:30 Eşref Rüya
01:30 Uzaylı Tehdidi
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Çarpıntı
22:45 Çarpıntı
01:30 Kral Kaybederse
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht (Yeni Dizi)
22:15 Veliaht
01:00 Veliaht
03:15 Gelin Evi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 Kara Tahta
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:50 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı | Yabancı Sinema
22:35 Ölü Ozanlar Derneği | Yabancı Sinema
01:05 Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı | Yabancı Sinema
03:10 Teşkilat
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Kalender Pide
01:00 İlk Buluşma
02:00 Yaz Şarkısı
04:00 Bay Yanlış
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01:15 MasterChef Türkiye
04:00 Gazete Magazin Yaz
