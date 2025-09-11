Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 11 Eylül 2025 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 11 Eylül Perşembe: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 11 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece seyircilerin gündeminde yer alan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bu akşam Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden Veliaht ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Ayrıxa replikleriyle hafızalara kazınan Kanal D dizisi Aşk-ı Memnu final bölümüyle 2025 yazına veda edecek. İşte 11 Eylül Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 12:57 Güncelleme: 11.09.2025 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        11 Eylül Perşembe günü televizyon kanalları izleyicilerine yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam Show TV’nin yeni dizisi Veliaht ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak. MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması izleyicilerle buluşacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün maç, program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 11 Eylül 2025 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Gözleri Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Can Borcu

        23:20 Gözleri Karadeniz

        02:00 Aile Saadeti

        04:30 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:30 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Aşk-ı Memnu

        22:30 Eşref Rüya

        01:30 Uzaylı Tehdidi

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Çarpıntı

        22:45 Çarpıntı

        01:30 Kral Kaybederse

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht (Yeni Dizi)

        22:15 Veliaht

        01:00 Veliaht

        03:15 Gelin Evi

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:48 İstiklal Marşı

        05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:40 Kara Tahta

        09:25 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        15:50 Teşkilat

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı | Yabancı Sinema

        22:35 Ölü Ozanlar Derneği | Yabancı Sinema

        01:05 Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı | Yabancı Sinema

        03:10 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Kalender Pide

        01:00 İlk Buluşma

        02:00 Yaz Şarkısı

        04:00 Bay Yanlış

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        11:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        01:15 MasterChef Türkiye

        04:00 Gazete Magazin Yaz

        11 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Eğlence mekanında eski sevgilisini öldürdü!
        Eğlence mekanında eski sevgilisini öldürdü!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Migrenin gizli düşmanı!
        Migrenin gizli düşmanı!
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        Vergide aile yok
        Vergide aile yok
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!