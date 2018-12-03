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Zammar, 11 Eylül saldırılarından bu yana ilk kez bir Amerikan basın kuruluşuna konuştu.
AA'nın haberine göre, Terör örgütü El-Kaide'nin 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne (İkiz Kuleler) ve ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) düzenlediği terör saldırılarının başlıca zanlılarından biri olan Zammar, Suriye'nin Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın ana omurgasını oluşturduğu SDG'nin DEAŞ mensuplarını tuttuğu bir hapishanede kalıyor.
Hem Almanya hem de Suriye vatandaşı olan 57 yaşındaki Zammar, 10 yaşındayken ailesinin Almanya'ya taşındığını anlattı.
1991'DE GİTTİĞİ AFGANİSTAN'DA ASKERİ EĞİTİM ALMIŞ
Zammar ilk kez 1982'de bir silahlı çatışmanın içinde yer almak istediğini ve Ürdün'e giderek, Suriye'de Esad ailesine karşı ayaklanan gruplara geçmeye çalıştığını aktardı.
Ürdünlü yetkililerin kendisini geri çevirdiğini belirten Zammar, El-Kaide lideri Eymen ez-Zavahiri'nin Suriye'deki temsilcisi olarak da bilinen Ebu Halid es-Suri ile burada tanıştığını ve Suri'nin daveti üzerine 1991'de Afganistan'a giderek burada askeri eğitim almaya başladığını anlattı.
HAMBURG'DAKİ BİR CAMİDE KENDİ ÇEVRESİNİ OLUŞTURMUŞ
Zamanla örgütle ilişkilerinin güçlendiğini söyleyen Zammar, sık sık Afganistan'a ve Londra'ya seyahat ettiğini, aynı zamanda da Almanya'nın Hamburg kentindeki bir camide kendi çevresini de oluşturduğunu söyledi.
Zammar, burada ilk olarak şu anda 11 Eylül saldırganlarının tutulduğu Guantanamo Hapishanesi'nde kalan Yemen vatandaşı Remzi Binalshibh ile tanıştığını ardından, 11 Eylül saldırılarındaki uçakları kaçıranların elebaşı Muhammet Atta, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikinci kulesine çarpan uçağı yönlendiren BAE vatandaşı Mervan eş-Şehi, Pensilvanya'da düşen uçağı yönlendiren Lübnanlı Ziad Samir Cerrah ve 4 diğer kişi ile tanıştığını belirtti.
ALMAN MAKAMLAR VE CIA ZAMMAR'I SÜREKLİ TAKİP ETMİŞ
O dönem üniversite okuyan bu kişileri Afganistan'a gitmeye ikna ettiğini söyleyen Zammar, bağlantıları ve seyahatleri Alman yetkililerin dikkatinden kaçmadığını ve Alman makamlar ile CIA'in de kendisini takip etmeye başladığını dile getirdi.
Araştırmacılar, Zammar önderliğindeki "Hamburg Hücresi" adı verilen bu ekibin 1999'da 11 Eylül saldırısını planladığını belirtirken, Zammar ekiple aynı zamanda Afganistan'da bulunmuş olmanın bir tesadüf olduğunu belirtiyor.
"11 EYLÜL SALDIRILARI HAKKINDA BİR ŞEY BİLMİYORDUM"
Afganistan'da 1999'da el-Kaide lideri Usame Bin Ladin ile tanıştığını, daha sonra bin Ladin ile bir iletişimi olmadığını aktaran Zammar, "Allah biliyor, tüm samimiyetimle söylüyorum, 11 Eylül saldırıları hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Bana hiçbir şey söylemediler." diye konuştu.
11 Eylül saldırılarından 3 ay sonra ortadan kaybolan Zammar, Fas ziyareti esnasında yakalanarak Suriye'ye iade edildi.
Sonraki 12 yıl boyunca Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Sednaya Cezaevi'nde tutulan Zammar, burada işkenceye maruz kaldığını ve aylarca hücre hapsinde tutulduğunu anlattı.
6 KİŞİYLE BİRLİKTE SERBEST BIRAKILDI
Zammar, 2013'de Suriye ordusunun el- Kaideli Suri ile istişareleri sonucu 6 kişiyle birlikte serbest bırakıldığını ve serbest kalmasının ardından DEAŞ'a katıldığını aktardı.
DEAŞ'ın ortaya çıkmasıyla ilgili uzun süre tartışılan "Suriye'de bazı örgüt üyelerinin serbest bırakılması" konusuna tam olarak açıklık getirmeyen Zammar'ın açıklamaları, soru işaretlerini gideremedi.
Hapishanede geçirdiği uzun yıllar nedeniyle sağlığının bozulduğunu ve bu nedenle de örgütte etkili bir rol almadığını savunan Zammar, DEAŞ'ın Suriye ve Irak'tan yavaş yavaş çekilmeye başlaması ile Zammar da örgütle birlikte hareket ettiğini ve Deyrizor'da iki kadınla evlendiğini belirtti.
"ÇOK HASTAYDIM VE KARIM HAMİLEYDİ! BAŞKA ŞANSIM YOKTU"
Buradayken DEAŞ saflarından ayrılarak, kendisini ve ailesini ABD önderliğindeki SDG'ye teslim etmeye karar verdiğini anlatan Zammar, "Çok hastayım. Bir arabam yoktu. Karım hamileydi. Ne yapabilirdim. Başka şansım yoktu." diye konuştu.
Alman makamlar Zammar ve Hamburg Hücresi üyelerini 11 Eylül saldırılarından suçlu bulurken, ABD makamları Zammar hakkında kesin bir sonuca ulaşamadı.
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