Gelinleri yarışıyor, kayınvalideler ise puanları veriyor. Gelinim Mutfakta'nın takipçileri Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? sorularının cevaplarını araştırıyor. Sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alan yarışmacı yarışmaya veda ederken hafta boyunca en yüksek puanları alan yarışmacı ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor. İşte 11 Haziran Gelinim Mutfak haftanın sonuçları

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 11 Haziran 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı henüz

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 11 HAZİRAN 2021

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Yağnur oldu. Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin henüz belli olmadı.