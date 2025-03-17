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        Haberler Gündem 11 kaçak göçmenin ölümüyle ilgili davada 61 yıl 8 ay ceza alan firari, 9 yıl sonra yakalandı

        11 kaçak göçmenin ölümüyle ilgili davada 61 yıl 8 ay ceza alan firari, 9 yıl sonra yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde 2016 yılında temin ettiği botun batması sonucu 11 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği olay nedeniyle hakkında 61 yıl 8 ay hapis cezası verilen firari B.A. (45), polisin düzenlediği operasyonla İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı evde yakalandı. B.A.'nın 9 yıl boyunca ağabeyinin kimliğini kullanarak saklandığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 23:38 Güncelleme: 17.03.2025 - 23:38
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        11 kaçak göçmenin ölümüyle yargılanıyordu, 9 yıl sonra yakalandı
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        Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmada, 'kasten öldürmek' ve 'çocuğu kasten öldürme' suçlarından arandığı ve hakkında 61 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B.A.'nın, Buca ilçesinde arkadaşının evinde kaldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 15 gün teknik ve fiziki takip yürüten polis ekiplerinin yaptığı operasyonla firari B.A., saklandığı evin çatısından kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakaladı.

        9 YIL AĞABEYİNİN KİMLİĞİNİ KULLANMIŞ

        Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.A. emniyete götürüldü. B.A. hakkında yapılan incelemede, şüphelinin yakalanmamak için 9 yıl boyunca ağabeyinin kimliğini kullandığı öğrenildi.

        11 GÖÇMENİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞ

        B.A.'nın göçmen kaçakçılığı suçlarından yargıya intikal eden çok sayıda kaydının olduğu ve 2016 yılında Aydın’ın Didim ilçesinde temin ettiği botun batması sonunu 11 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olay nedeniyle gıyabında kasten öldürmek ve çocuğu kasten öldürme suçlarından hakkında dava açıldığ. 2023-2024 yıllarında gıyabında yapılan yargılama sonucu B.A.’nın 61 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. B.A.'nın 9 yıl boyunca ağabeyinin kimliğini kullanarak saklandığı ortaya çıktı.

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