Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 139.771'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 3.841 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...

KORONAVİRÜS TABLOSU - 11 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım. "

10 Mayıs (dün) koronavirüs tablosu aşağıdaki durumdaydı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1114 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 139.771, can kaybı 3 bin 841 oldu.

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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 165 artarak 30 bin 560'a yükseldi. ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1417 artarak 80 bin 56'ya ulaştı. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 31 bin 855'e yükseldi. Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 70 artarak 26 bin 380'e yükseldi.