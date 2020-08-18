İHA

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Gelemen Polis Uygulama Noktası'nda görevli polisler şüphe üzerine bir TIR'ı durdurarak arama yapmak istedi.

İHA'nın haberine göre, TIR'ın dorsesinin brandasını bıçakla kesen bazı göçmenler, araçtan atlayarak kaçmak istedi. Olay yerine de emniyet güçleri sevk edildi.

Sıcaktan, susuzluktan ve açlıktan bitkin halde olan göçmenler, TIR'ın dorsesinin brandasını keserek hava almaya çalıştı. Bu sırada da polis susuzluktan bitkin hale düşmüş göçmenlere su verdi.

TIR'da bulunan Afganistanlı bir göçmen, "Afganistan'da Taliban var, DEAŞ var, Amerika var. Terörden kaçıyorum. İstanbul'a gidip oradan da Avrupa'ya gidecektik" dedi. Göçmenler 2 gündür aç susuz yolculuk yaptıklarını söyledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.