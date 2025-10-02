Habertürk
        12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde 8 mezar gün yüzüne çıkarıldı

        12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde 8 mezar gün yüzüne çıkarıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun başkanlığında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin Çayönü Tepesi'nde yürütülen 2025 yılı kazı çalışmalarında 8 mezar gün yüzüne çıkarıldı

        Giriş: 02.10.2025 - 09:30 Güncelleme: 02.10.2025 - 09:30
        12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde heyecan verici keşif
        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yer alan ve dünya arkeoloji literatüründe neolitik dönemin en önemli yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen Çayönü Tepesi'nde yürütülen 2025 yılı kazı çalışmaları devam ediyor.

        Mayıs ayından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle sürdürülen saha çalışmaları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun başkanlığında, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Dilek Erdal koordinasyonunda alanında uzman arkeolog ve antropologların katılımıyla yürütülüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, kazı çalışmaları sonucunda tespit edilen mezarlardan birinin Neolitik Döneme, yedisinin ise İlk Tunç Çağı tarihlerine ait olduğunu belirtti.

        Neolitik Döneme ait mezarın, Kanallı Yapılar Evresine ait bir yapının batı kenarında basit bir gömü şeklinde ortaya çıkarıldığını ifade eden Sarıaltun, şunları aktardı:

        "İlk Tunç Çağı II dönemine tarihlenen diğer mezarlar ise gömü biçimleri açısından farklılık göstermektedir. Üçü basit toprak, ikisi küp, diğer ikisi ise taş kapaklı ve sandık tipi mezar olarak belgelenmiştir. Mezarlar içerisinde ölü hediyesi olarak bırakılmış dokuz tüm kap bulunmuş; ayrıca mezarların çevresinde, mimari olarak mezarları taklit eden ve sembolik anlam taşıyan iki 'hediye çukuru' tespit edilmiştir. Çukurlardan biri boşken, diğerinde dış mezar hediyesi olarak beş tüm kap yerleştirilmiştir."

        Elde edilen yeni bulguların, Çayönü Tepesi’nin yalnızca Neolitik Dönemde değil, İlk Tunç Çağı'nda da ritüel ve gömü uygulamaları açısından önemini koruduğunu kaydeden Sarıaltun, "Bu bağlamda söz konusu mezarlar, dönemin inanç sistemi, ölü gömme gelenekleri ve toplumsal yapısına ilişkin önemli bilimsel veriler sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

        #Çayönü Tepesi
        #8 mezar
