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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam'dan Macaristan'a büyük üstünlük - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam'dan Macaristan'a büyük üstünlük

        A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 Elemeleri'nde 22 ve 25 Kasım tarihlerinde Macaristan ile karşılaşacak. 12 Dev Adam rakibine galibiyet sayılarında 10'a 5 üstün durumda.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:24
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        12 Dev Adam'dan Macaristan'a büyük üstünlük
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        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, daha önce oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

        Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 9'u resmi olmak üzere 15 müsabakada karşı karşıya geldi.

        A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 10'undan galibiyetle ayrılırken, 5'inde rakibine mağlup oldu.

        Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1098 sayı atarken, potasında ise 1092 sayı gördü.

        İLK MAÇ 1955'TE

        A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı.

        Avrupa Şampiyonası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı takım, rakibine 66-55 mağlup oldu.

        EN FARKLI GALİBİYET

        Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini 1973 yılında elde etti.

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        Milli takım, Avrupa Şampiyonası yarı final grubunda Macaristan'ın Szombathely kentinde oynanan müsabakayı 18 sayı farkla 80-62 kazandı.

        Macaristan ise Türkiye karşısında en farklı galibiyetine, 1983 yılında ev sahipliği yaptığı FIBA Turnuvası'ndaki karşılaşmada 80-69'luk skorla ulaştı.

        25 YIL SONRA KARŞILAŞACAK

        A Milli Basketbol Takımı, 25 yıl aradan sonra Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

        Ay-yıldızlı takım, en son 12 Haziran 1999 yılında Macaristan ile hazırlık maçında karşılaşmıştı.

        Fransa'nın Caen kentinde düzenlenen turnuvada oynanan maçı milli takım, 78-72'lik skorla kazanmıştı.

        REKABETTEKİ MAÇLAR

        Türkiye ile Macaristan arasında daha önce A takım seviyesinde oynanan basketbol maçları şöyle:

        Tarih Organizasyon Yer Skor
        10.06.1955 Avrupa Şampiyonası Budapeşte (Macaristan) 55-66
        26.11.1955 İkili Temas İstanbul 68-76
        9.10.1963 Avrupa Şampiyonası Wroclaw (Polonya) 52-50
        21.05.1969 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Budapeşte (Macaristan) 58-69
        7.05.1973 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Szombathely (Macaristan) 80-62
        20.05.1979 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Selanik (Yunanistan) 87-81
        1.05.1980 FIBA Turnuvası Viyana (Avusturya) 85-82
        6.05.1981 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu İstanbul 78-77
        29.05.1982 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Porto (Portekiz) 79-76
        26.06.1983 FIBA Turnuvası Szolnok (Macaristan) 69-80
        31.05.1985 FIBA Turnuvası Wels (Avusturya) 83-80
        28.12.1985 FIBA Turnuvası Kuopio (Finlandiya) 83-81
        16.05.1986 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Liege (Belçika) 73-67
        11.05.1991 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Neuchatel (İsviçre) 70-73
        12.06.1999 Hazırlık Turnuvası Caen (Fransa) 78-72

        Not: Tabloda skorlarda ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.

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