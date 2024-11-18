12 Dev Adam'dan Macaristan'a büyük üstünlük
A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 Elemeleri'nde 22 ve 25 Kasım tarihlerinde Macaristan ile karşılaşacak. 12 Dev Adam rakibine galibiyet sayılarında 10'a 5 üstün durumda.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, daha önce oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.
Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 9'u resmi olmak üzere 15 müsabakada karşı karşıya geldi.
A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 10'undan galibiyetle ayrılırken, 5'inde rakibine mağlup oldu.
Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1098 sayı atarken, potasında ise 1092 sayı gördü.
İLK MAÇ 1955'TE
A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı.
Avrupa Şampiyonası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı takım, rakibine 66-55 mağlup oldu.
EN FARKLI GALİBİYET
Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini 1973 yılında elde etti.
Milli takım, Avrupa Şampiyonası yarı final grubunda Macaristan'ın Szombathely kentinde oynanan müsabakayı 18 sayı farkla 80-62 kazandı.
Macaristan ise Türkiye karşısında en farklı galibiyetine, 1983 yılında ev sahipliği yaptığı FIBA Turnuvası'ndaki karşılaşmada 80-69'luk skorla ulaştı.
25 YIL SONRA KARŞILAŞACAK
A Milli Basketbol Takımı, 25 yıl aradan sonra Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı takım, en son 12 Haziran 1999 yılında Macaristan ile hazırlık maçında karşılaşmıştı.
Fransa'nın Caen kentinde düzenlenen turnuvada oynanan maçı milli takım, 78-72'lik skorla kazanmıştı.
REKABETTEKİ MAÇLAR
Türkiye ile Macaristan arasında daha önce A takım seviyesinde oynanan basketbol maçları şöyle:
Not: Tabloda skorlarda ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.