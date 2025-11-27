12 gazeteci beraat etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında, 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 12 gazeteci beraat etti. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 12 gazeteci hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
BERAAT ETTİLER
İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık gazetecilerin avukatları katıldı. Avukatların beyanlarının ardından mahkeme kararını açıkladı.
Mahkeme, tutuksuz sanıklar Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç, Aziz Can Cengiz, Baran Nevcanoğlu, Deniz Demirdöğen, Emre Orman ve Mine Erdost hakkında, “suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verdi.
Fotoğraf: AA