Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 12 gazeteci beraat etti | Son dakika haberleri

        12 gazeteci beraat etti

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında, 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 12 gazeteci beraat etti. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 27.11.2025 - 11:40 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 gazeteci beraat etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 12 gazeteci hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        BERAAT ETTİLER

        İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık gazetecilerin avukatları katıldı. Avukatların beyanlarının ardından mahkeme kararını açıkladı.

        Mahkeme, tutuksuz sanıklar Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç, Aziz Can Cengiz, Baran Nevcanoğlu, Deniz Demirdöğen, Emre Orman ve Mine Erdost hakkında, “suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verdi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı