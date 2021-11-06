2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 12. haftada da nefesleri kesiyor. İşte bu haftaki maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de haftanın panaroması...
SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
29 Ekim Cuma:
Gaziantep FK 2-0 Kasımpaşa
Çaykur Rizespor 2-0 Alanyaspor
30 Ekim Cumartesi:
13.00 Sivasspor-Giresunspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Başakşehir FK
16.00 Antalyaspor-Altay
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor
31 Ekim Pazar:
13.00 Göztepe-Konyaspor
16.00 Adana Demirspor-Hatayspor
16.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray
19.00 Fenerbahçe-Kayserispor
SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU (6 KASIM)
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