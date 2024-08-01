12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
Konya'da bir genç, 12'nci kattaki evlerinin balkonundan zemin kattaki esnafın üzerine düştü. Düşen genç yaşamını yitirirken, üzerine düştüğü kişi ağır yaralandı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 27 yaşındaki Ali Emre A., Şefikcan Caddesi'nde bulunan 12. kattaki evlerinin balkonundan zemin katta bulunan züccaciye dükkanı sahibi 44 yaşındaki Mehmet C'nin üzerine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ali Emre A. ile Mehmet C. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.