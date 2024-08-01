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        Haberler Gündem Güncel 12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü | Son dakika haberleri

        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü

        Konya'da bir genç, 12'nci kattaki evlerinin balkonundan zemin kattaki esnafın üzerine düştü. Düşen genç yaşamını yitirirken, üzerine düştüğü kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:14 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:27
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 27 yaşındaki Ali Emre A., Şefikcan Caddesi'nde bulunan 12. kattaki evlerinin balkonundan zemin katta bulunan züccaciye dükkanı sahibi 44 yaşındaki Mehmet C'nin üzerine düştü.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Ağır yaralanan Ali Emre A. ile Mehmet C. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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        Yaralılardan Ali Emre A. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        #Konya
        #yüksekten düşme
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