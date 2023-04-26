Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 12 Ocak Hangi Burç? 12 Ocak Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

12 Ocak hangi burç? 12 Ocak burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Ocak ayında doğan kişilerin burç özellikleri merak eden kişiler tarafından araştırılıyor. Peki 12 Ocak hangi burç ve özellikleri nelerdir?

12 Ocak Hangi Burç? 12 Ocak Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

12 Ocak hangi burç sorusunun cevabı 22 Aralık – 20 Ocak aralığı boyunca devam eden Oğlak burcudur. 12 Ocak burcu, astrolojik olarak Oğlak burcunun üçüncü dekanına denk gelir. Dekanlar 12 Zodyak burcunun her birini üçe bölmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu nedenle 12 Ocak Oğlak burcunun son dekanına dahildir. Bu burç, 22 Aralık ile 20 Ocak tarihleri arasında doğan insanları ifade eder. Oğlak burcunun üçüncü dekanı, Satürn ve Uranüs gezegenlerinin etkisi altındadır.

12 Ocak Burcu Özellikleri Nelerdir?

12 Ocak burcu olan kişiler, genellikle sağlam karakterleriyle bilinirler. Onlar için öz disiplin ve istikrarlı bir yaşam tarzı çok önemlidir. Kararlılıkları sayesinde, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında hızlıca çözüm bulabilirler. 12 Ocak burcu insanları, zekaları ve konsantrasyonları sayesinde, hedeflerine ulaşmak için gereken güç ve motivasyona sahiptirler. Diğer her burçta olduğu gibi 12 Ocak burcu kadını ve 12 Ocak burcu erkeği yorumlarında da belirli değişiklikler görülmektedir.

12 Ocak Burcu Kadını Özellikleri

  • Oğlak burcu kadınları, dürüstlükten ve güvenilirlikten hoşlanırlar. Yalan söylenmesine ve oyun oynanmasına tahammül etmezler. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar sözü tam da onların karakterini yansıtır. Bu nedenle, arkadaşlarından ve partnerlerinden dürüstlük ve sadakat beklerler.
  • Oğlak burcu kadınları sosyal ve iş hayatlarında genellikle güçlü bir liderlik özelliği sergilerler. Çevrelerindeki insanları etkilemeyi ve yönlendirmeyi başarabilirler. Kararlı ve tutarlı bir yapıları olduğu için, hedeflerine ulaşmak için gereken tüm adımları atmakta tereddüt etmezler.
  • Oğlak burcu kadınları, zaman zaman karamsarlık ve endişe duygularına kapılabilirler. Kendilerine çok yüksek beklentiler koydukları için, başarısızlık duygusuna kapılmaları olasıdır.

12 Ocak Burcu Erkeği Özellikleri

  • Oğlak burcu erkekleri, pratik, mantıklı ve güçlü bir karaktere sahip olarak tanınırlar. Bu erkekler, özellikle zorlu durumlarla karşılaştıklarında soğukkanlılıklarını koruyabilirler.
  • Oğlak burcu erkeği, güçlü bir iş ahlakına sahiptir ve genellikle kariyer odaklıdır. Bu erkekler, hayatlarında her zaman bir amacı olmasını isteyen insanlardır ve genellikle bu amaca ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışırlar. Bu tutku ve kararlılık, oğlak burcu erkeğini hedeflerine ulaşmaları için motive eder.
  • Oğlak burcu erkekleri, ilişkilerinde de kararlı bir karaktere sahiptir. Bu erkekler, sadık ve güvenilir oldukları için genellikle uzun süreli ilişkiler yaşamaları olasıdır.

12 Ocak Burcu Yükseleni Nedir?

Kişilerin yükselen burçları doğum gününden ziyade doğum saatiyle alakalı olmasından dolayı aynı gün doğan insanların bile yükselen burcu doğum saatine göre farklılık göstermektedir.

12 Ocak Doğumlu Ünlüler Kimlerdir?

12 Ocak’ta doğan Türk ünlü ve futbolcu isimler şunlardır:

  • Leyla Erbil (Yazar)
  • Metin Serezli (Oyuncu)
  • Selahattin Dervent (Teknik direktör)
  • Hande Yener (Şarkıcı)
  • Oya Okar (Oyuncu)

12 Ocak’ta doğan yabancı ünlü ve futbolcu isimler ise şu kişilerdir:

  • Tom Dempsey (Futbolcu)
  • Ottmar Hitzfeld (Futbolcu)
  • Kirstie Alley (Oyuncu)
  • Luis Perez (Futbolcu)
  • Naya Rivera (Şarkıcı ve oyuncu)
  • Pixie Lott (Şarkıcı)

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

30 Haziran Hangi Burç? 30 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 30 Haziran hangi burç?
Down sendromlu Barbie üretildi
YAŞAM Down sendromlu ilk Barbie!
29 Haziran Hangi Burç? 29 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 29 Haziran hangi burç?
Van kedisi Pişo ile "Van Gölünü kirletmeyin" mesajı
YAŞAM Van kedisi Pişo ile "Van Gölünü kirletmeyin" mesajı
28 Haziran Hangi Burç? 28 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 28 Haziran hangi burç?
27 Haziran Hangi Burç? 27 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 27 Haziran hangi burç?
26 Haziran Hangi Burç? 26 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 26 Haziran hangi burç?
25 Haziran Hangi Burç? 25 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 25 Haziran hangi burç?
24 Haziran Hangi Burç? 24 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 24 Haziran hangi burç?
23 Haziran Hangi Burç? 23 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 23 Haziran hangi burç?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.