12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar
İzmir'in Urla ilçesinde, 12 yaşındaki kız çocuğu, 59 yaşındaki B.K. adlı bir kişinin cinsel istismarına uğradı. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Giriş: 31.10.2024 - 15:18 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:18
İzmir Urla'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu ailesine B.K. tarafından rahatsız edilip cinsel istismara uğradığını anlattı.
Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı.
B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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