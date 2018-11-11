Batman’ın Sason ilçesinde ikamet eden ve çocuk sahibi olmak için 12 yıl birçok yerde tedavi gören çift, tespit edilmeyen sperm DNA hasarı nedeniyle yıllarca boş yere çocuk özlemi çekti. Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in yaptığı testlerde çıkan DNA hasarı akupunktur ve sperm detoks tedavisi ile onarıldıktan sonra çift bir erkek çocuk sahibi oldu.

İHA'nın haberine göre; Sason ilçesinde yaşayan Cemile ve Mehmet Çelik çifti 12 yıl önce evlendi. Evliliklerini çocukla taçlandırmak isteyen çift normal yollarla bebek sahibi olamayınca başta İstanbul olmak üzere birçok büyük şehirde tüp bebek tedavisi gördü. Doç. Dr. Çoksüer’in detaylı taraması sonucu sperm DNA hasarı tespit edildi. Uygulanan akupunktur ve sperm detoks tedavisi ile hastanın DNA hasarı en aza indirilerek başarıya ulaşıldı. Sağlıklı bir gebeliğin ardından çift, Çınar adını verdikleri bir erkek çocuk sahibi oldu.

“TESPİT EDİLEMEYEN SPERM DNA HASARINI GÖRDÜK"

Doç. Dr. Hakan Çoksüer, “Hasta kliniğimize başvurduğunda birçok yerde tedavi görmüş ve başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Tabi bunun sonucu olarak hasta ciddi anlamda umutları tükenmiş olarak bize geldi. Araştırdığımızda hastada sperm faktörü olduğunu gördük. Sperm tahlili normal olabilir.

Herkeste sperm tahlili normal olsa bile eğer risk faktörü varsa mutlak surette oksidatif stres durumlarına ve sperm DNA hasarına bakmak gerekiyor. Bu hastaya sperm tahlillerinin normal olduğu söylenmiş fakat biz baktığımızda hastada sperm DNA hasarı olduğunu tespit ettik. Biz sadece sperm sayısına, hareketine bakmıyoruz. Hastanın detaylı sperm parametresini taradığımızda, tespit edilemeyen sperm DNA hasarını gördük. Sperm detoks tedavisi ve akupunktur ile spermin DNA hasarını en aza indirmeye çalıştık.

SPERM DNA HASARI ONARILDI

Sperm DNA hasarı onarıldıktan sonra hastaya tedavi uyguladık. Tedavi sonrasında sonuç pozitif olarak çıktı. Başarıya ulaşmanın ana anahtarı altta yapan sebebi bulmaktır. Bulmazsanız hangi tedaviyi uygularsanız uygulayın o tedaviden sonuç alamazsınız. Tedavide başarı almak istiyorsak mutlak surette altta yatan sebepleri yani infertilitenin neden kaynaklandığını detaylı olarak bilmek lazım. Hem akupunktur tedavisi hem de sperm detoks tedavisi ile başarıya ulaştık. Başarı sağlandığında hasta ilk önce gözlerine inanamadı. Kalp atışını duyduktan sonra mutluluk çığlıkları atmaya başladı. Aileye Çınar bebek de katıldığında mutluluklarına diyecek bir şey kalmadı. Allah çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin. Çocuk sahibi olmak isteyenler hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasın. Nokta atışı tedavi uygulandığında başarıya ulaşmak gerçekten de zor değil” dedi.

Cemile ve Mehmet Çelik çifti de 12 yıllık hasretin sonucunda yaşadıkları sevinci dile getirerek, şunları kaydetti: "Neredeyse ayda bir sürekli tedavi görüyorduk. Her gittiğimizde sıkıntı yok, olur dediler. 12 yıl geçti aradan olmadı. 12 yıl aradan çocuk sahibi olduk. Çok mutluyuz."

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