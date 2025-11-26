Habertürk
        12 yıl önce sahiplenip birlikte 65 şehir gezdiği kedisi omzundan inmiyor

        12 yıl önce sahiplenip birlikte 65 şehir gezdiği kedisi omzundan inmiyor

        Eskişehir'de 12 yıl önce sokaktan sahiplenerek 'Sylvia' adını verdiği kedisini omzunda taşıyan 65 yaşındaki Mustafa Rahmi Erçetin, görenlerin ilgisini çekiyor. Özel bir bağ kurduğu kedisiyle bisiklete binip, spor yapan, kafe, restoran ve parklara da gittiklerini söyleyen Erçetin, "Kedimle 65 şehir gezdik, en büyük dileğim Sylvia ile Selanik'e gitmek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:46 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:46
        1

        Eskişehir’de oturan emekli Mustafa Rahmi Erçetin, 2013 yılında Bursa’nın Bademli köyünde sokakta gördüğü 1 aylık Tekir cinsi kediyi sahiplenerek 'Sylvia' adını verdi. Kedilere düşkün olan ve o dönemde 7 kedi besleyen Erçetin, kısa sürede Sylvia ile özel bir bağ kurdu.

        2

        Adeta omzunda yaşamaya başlayan Sylvia’yı bisiklet gezilerine de götüren Erçetin, Eskişehir’in tamamını gezdikten sonra otomobiliyle şehir turlarına başladıklarını, yaklaşık 65 il gezdiklerini söyledi. Erçetin, kedisiyle Yunanistan’ın Selanik kentini ve daha sonra Avrupa’yı gezmek istediğini de anlattı.

        3

        "KIŞSA ŞAPKALARIMIZI TAKARIZ, YAZSA YAZLIK ELBİSELERİMİZİ GİYERİZ"

        Kedisi Sylvia’yı bir an bile yanından ayırmayan Mustafa Rahmi Erçetin, “12 yıl önce Bursa’nın Bademli köyünde bahçede oturuyordum, karşımda sağlık ocağı vardı. Balkonda otururken ufacık kedi gördüm. Avucum kadar bir şeydi. Sağlık ocağının kapısına geldi, geri döndü. İçim sızladı. Yakaladım ve eve getirdim. Şu an 12 yılın içindeyiz, 12 yıldır benimle. İnsanların çok dikkat ettiği, şaşırdığı imrendiği olay şu. ‘Ağabey, Sylvia’yı nasıl alıştırdın? Nasıl omzunda geziyor? Nasıl eğittin’ soruları oluyor.

        4

        Bisikletle giderken omzumda görüyorlar, çok ilgi çekici buluyorlar. Büyük bir tebessümle karşılıyorlar. Sorular soruyorlar, ben de anlatıyorum. Sabah kalkarım, Sylvia tuvaletini yapar, mamalarını veririm, hazırlanırız ve giysilerimizi giyeriz. Kışsa şapkalarımızı takarız, yazsa ona göre yazlık elbiselerimizi giyeriz. Kreasyonumuz geniştir. Bazen yürüyerek, bazen ise bisikletimle giderim. Kafelere, restoranlara gider, yemeğimizi de yeriz” dedi.

        5

        "KEDİLER GERÇEKTEN SAHİPLERİNE BENZİYOR"

        Sylvia ile gezmenin çok keyifli olduğunu dile getiren Erçetin, şöyle konuştu:

        “Bisikletle gün içinde herhalde 8-10 kilometre rahat yapıyorumdur, 2-3 defa da Eskişehir ilçelerine gidip geldim. Omuzumda Sylvia ile gidiş geliş 40 kilometre yapmışımdır. Kediler gerçekten sahibine benziyor. Sylvia benim gibi gezenti, seçkin, tatlı sert. Bakışları bile serttir. Omzumda Türkiye’nin hemen hemen birçok yerini gezdik. Mesela son 3 ayda Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Sivas, Malatya, Adıyaman gezip orada Nemrut Dağı’nın zirvesine çıktık, gün batımı izledik.

        6

        Ondan sonra Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Mersin, Konya, Karaman üzerinden Afyonkarahisar ve Eskişehir yaparak 3 ay kadar gezdik. 60-65 kadar il gezmişimdir. Şu anda en büyük hayalim Sylvia ile Selanik’i ziyaret etmek. Çünkü benim dedelerimin, atalarımın doğduğu yer. Orayı Sylvia ile ziyaret etmek istiyorum. İnşallah bu dileğime ulaşırım, gerçekten çok istiyorum."

        7
        8
        9
        #kedi Sylvia
        #Eskişehir
        #haberler
        #Mustafa Rahmi Erçetin
