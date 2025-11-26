12 yıl önce sahiplenip birlikte 65 şehir gezdiği kedisi omzundan inmiyor

"KIŞSA ŞAPKALARIMIZI TAKARIZ, YAZSA YAZLIK ELBİSELERİMİZİ GİYERİZ"

Kedisi Sylvia’yı bir an bile yanından ayırmayan Mustafa Rahmi Erçetin, “12 yıl önce Bursa’nın Bademli köyünde bahçede oturuyordum, karşımda sağlık ocağı vardı. Balkonda otururken ufacık kedi gördüm. Avucum kadar bir şeydi. Sağlık ocağının kapısına geldi, geri döndü. İçim sızladı. Yakaladım ve eve getirdim. Şu an 12 yılın içindeyiz, 12 yıldır benimle. İnsanların çok dikkat ettiği, şaşırdığı imrendiği olay şu. ‘Ağabey, Sylvia’yı nasıl alıştırdın? Nasıl omzunda geziyor? Nasıl eğittin’ soruları oluyor.