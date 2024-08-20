Trajik kader ortaklığı

İtalya'nın gündeyinde Sicilya'nın Porticello Limanı yakınlarında batan 56 metrelik süper yat Bayesian'a yönelik arama çalışmaları devam ediyor. Yatta bulunan 22 kişiden 15'i kurtarılırken 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kalan 6 kişi için çalışmalar devam etse de sağ olarak bulunmalarına artık pek ihtimal verilmiyor.

Söz konusu kayıp 6 kişi arasında İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch de bulunuyor. 1996 yılında veri odaklı yazılım şirketi Autonomy'yi kuran ve 'İngiltere'nin Bill Gates'i olarak tanınan Lynch, 2011 yılında şirketini ABD'li dev Hewlett-Packard'a (HP) sattı. Lynch 11 milyar dolarlık bu satıştan doğrudan 800 milyon dolar kazandı.

ŞİRKETİN DEĞERİNİ ŞİŞİRMEKLE SUÇLANDI Ancak söz konusu satışın yaklaşık 1 yıl ardından HP şirketin varlıklarının ve değerinin 8.8 milyar dolar şişirildiğini öne sürdü ve başta Mike Lynch olmak üzere Autonomy yöneticilerine muhasebe kayıtlarında dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla dava açtı. İngiltere ve ABD'de çok uzun süren detaylı bir hukuki süreç sonucunda Mike Lynch geçtiğimiz Haziran ayında San Francisco'da görülen davada tüm suçlamalardan beraat etti. REKLAM ABD'deki davada Lynch ile beraber Autonomy Başkan Yardımcısı Stephen Chamberlain de yargılanıyordu. Aynı şekilde Chamberlain de suçsuz bulunarak beraat etti.

12 YIL SONUNDA AKLANDILAR 2005 yılında Autonomy'ye katılan ve 2012'ye kadar bu şirkette çalışan Chamberlain yaklaşık 12 yıl boyunca Lynch ile beraber ismini temize çıkarmak için hukuki bir mücadele verdi. Ancak beraber önce büyük bir başarıya imza atan, sonra da yorucu bir mücadele veren ikilinin kader ortaklığı Haziran ayındaki dava ile birlikte son bulmadı. 59 yaşındaki Lynch tekne kazası sonucu pazartesi günü kayıplara karışırken 52 yaşındaki Chamberlain de yattığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybediyordu. SABAH KOŞUSUNA ÇIKMIŞTI .png Cumartesi sabahı İngiltere'nin doğusunda yer alan Cambridgeshire bölgesinde koşuya çıkan Stephen Chamberlain'e kontrolünü kaybeden bir araç çarptı. Avukatı Gary Lincenberg, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Chamberlain'in pazartesi akşamı yaşamını yitirdiğini açıkladı.