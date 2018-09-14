Başkalarına ait cep telefonu hatlarını kullanıyorlar

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip, 215 bin bylock kullanıcısına ait 17 milyon mesajı tek tek inceliyor. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, şifreli mesajları çözen uzman ekipler, mesaj içeriklerinden isimlerini gizleyen kripto Bylock kullanıcılarının kimliklerini de tespit ediyor. Kripto Bylock kullanan FETÖ üyelerinin bir bölümünün başkalarına ait cep telefonu hatlarını kullandığı, bir bölümünün de VPN sistemi ile IP adreslerini gizledikleri öğrenildi.

13 BİN HAYALET BYLOCK'ÇU TESPİT EDİLDİ



Her ilden polis ekiplerinin görevlendirildiği özel ekip, mesaj içeriklerinden 13 bin hayalet Bylock kullanıcısının kimliğini tespit etmeyi başardı. Aralarında öğretim görevlisi, avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu hayalet Bylock kullanıcılarının bir bölümünün FETÖ suçundan cezaevinde olduğu da tespit edildi.

VALİ YARDIMCISI DA HAYALET BYLOCK KULLANICISI ÇIKTI



Şırnak Vali Yardımcısı A.E.'nin de hayalet Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında A.E., geçen 8 Ağustos'ta açığa alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise örgütün gizli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandığı belirlenen A.E. tutuklandı.

VPN SİSTEMİ NEDİR?



VPN, Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ) teriminin kısaltılmış halidir ve en temel anlamıyla internete başka bir IP adresi üzerinden bağlanmanızı sağlayan hizmettir. Bağlantıyı güvenli hale getiren VPN, herhangi bir ağa bağlanırken bağlantıyı şifreliyor ve kişinin kimliğininin bulunamamasını sağlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ