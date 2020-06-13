Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bakan Koca'nın dün akşam açıkladığı tabloya göre, 12 Haziran'da yeni vaka sayısı 1195 olurken, toplam vaka sayısı 175 bini geçti. Son Türkiye koronavirüs tablosu ve vaka sayısı haberimizde.

13 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

13 Haziran koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından henüz açıklanmadı. Son 24 saate ait verilerin yer aldığı 13 Haziran koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

12 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU, VAKA SAYISI

12 Haziran Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım." dedi.

4 BİN 778 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 175 BİN 218

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 41 bin 13 testten 1195'i pozitif çıktı, 15 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 175 bin 218 oldu. Toplamda 4 bin 778 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 664, entübe edilmiş hasta sayısı 282 oldu. 149 bin 102 hasta da iyileşti.

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PROF. DR. ATEŞ KARA KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN TARİH VERDİ

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kovid-19'a karşı birçok ülkenin yanı sıra Türkiye'nin de yürüttüğü aşı çalışmalarıyla ilgili olarak, Habertürk'ten Fatmanur Boylu'ya çok önemli açıklamalarda bulundu.

Aşı üretimine en yakın üç ülkenin ABD, İngiltere ve Çin olduğuna dikkat çekti. Kara, üç ülke arasında İngiltere’nin süreci daha hızlı ve dikkat çekici şekilde yürüttüğünü belirtti. Kara, “İngiltere’de Oxford grubunun çalışmaları süreci önde götürüyor. ABD’de biyoteknoloji firması Moderna da çalışmalar hızla ilerliyor. Veriler çok net değil ancak Çin’deki çalışmaların da klinik çalışma düzeyine geldiğini biliyoruz” diye anlattı.

Kara, İngiltere’nin kovid-19 aşısıyla ilgili süreci Kasım ayında, ABD’nin ise Şubat ayında tamamlamasını beklediklerini belirtti. Kara, “Tüm bu süreç ve öngörüler, çalışmaların olumlu şekilde devam etmesiyle tahmin edilen ifadeler” dedi. Kara, ingiltere’nin üreteceği aşıların sayısının da kısıtlı olacağına dikkat çekti.

Koronavirüs ailesindeki diğer virüs gruplarının incelenmesi doğrultusunda aşının etkisini değerlendiren Kara, “Aşı, hastalıktan korunmada sanki bir yıl ya da 6-8 ay koruyacak kadar gibi görünüyor. Bunun anlamı şu; böyle bir aşı büyük olasılıkla her yıl yapmak gerekecek” diye konuştu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'ın koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamalarının tamamını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz.