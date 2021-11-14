Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde her gün güncel koronavirüs tablosu yayınlanıyor. Türkiye'nin dünkü korona tablosuna göre vaka sayısında düşüş yaşandı. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

13 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu resmi Twitter hesabından yayınladı.

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "İkinci doz aşı oranı %65’ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim." dedi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 347 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 254 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,90, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,92 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 302 bin 677 doza yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 616 artışla 759 bin 678’e yükseldi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasından dolayı durumun ciddi olduğunu söyledi.

Norveç'te hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle yeni tedbirler alınacağını açıkladı.