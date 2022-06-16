13 köy toplandı! Dertleri: İşte bu makine 0:00 / 0:00

İHA

Manisa'da, 13 muhtar ve beraberindeki köylüler, bir tarım firmasının doludan korunmak için kullandığı ses bombalarının kuraklığa neden olduğunu öne sürüp, yetkililerden yardım istedi.

Salihli ilçesinin Kemer Mahallesi'nde kurulan bir tarım firmasının, 2 yıl önce dolu yağışını engellemek amacıyla başvurduğu yöntem, çevredeki çiftçilerin tepkisine yol açtı. Salihli'nin Gökeyüp, Hacıhıdır, Kurttutan, Poyraz, Kemer ve Kale, Gölmarmara’nın Yeniköy, Çamköy, Yunuslar ve Ayanlar, Gördes'in Karayakup, Çağlayan ve Yeniköy Mahalle muhtarları, tarım firmasının makine ile gökyüzüne attığı dolu bombalarının bulutları dağıttığını ve bu nedenle çevredeki mahallelere bahar yağmurlarının yağmadığını savundu.

'BAHAR YAĞMURLARINA HASRET KALDIK'

Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya, "Dolu savar makinesinden etkilenen Manisa'nın Salihli, Gölmarmara ve Gördes ilçelerinden 13 mahalle muhtarı olarak, burada bir araya gelerek mahallelilerin taleplerini dile getirdik. Köylüler olarak bu dolu savar makinesine karşıyız, bunun patlatılmasını istemiyoruz. Çünkü biz çevre mahalleliler olarak, topun atılmaya başlandığı yıldan bu yana bahar yağmurlarına hasretiz" dedi.

'YAKLAŞIK 3 BİN ÇİFTÇİ MAĞDUR DURUMDAYIZ'

Hacıhıdır Mahalle Muhtarı Mahmut Akkuzu da, "Biz çevre mahalle halkı olarak bu topun patlatılmasına karşıyız. Biz 2 yıldır bu topun patlatılmasından dolayı kuraklık yaşıyoruz. Buradaki bir çiftçinin bu topu patlatmasından dolayı yaklaşık 3 bin çiftçi mağdur durumdadır. Bu top bahar aylarında patlatılıyor. Patlatılınca da bahar yağışı olmuyor, yağış olmayınca da mahsullerimiz olmuyor. Çevre köylerindeki vatandaşlarımızın hepsi bu konuya tepkili, biz muhtarlar olarak önlerinde duruyoruz. Biz muhtarlar olarak bu konuya acilen çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

FİRMADAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Muhtarlar bağlı bulundukları kaymakamlık ve belediye başkanlarına başvuruda bulunarak konunun araştırılmasını talep ederken, firma çalışanları konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.