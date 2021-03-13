İBO SHOW'un 13 Mart konukları kim? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İBO Show bu akşam seyirci karşısına çıkıyor. Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı İbo Show'un yayın saati ve konukları merak konusu oldu. İBO SHOW saat kaçta başlayacak? İşte İbo Show hakkında detaylar...

İBO SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, her hafta çok özel bölümlerle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

13 MART İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un bu haftaki konukları Nükhet Duru, Berkay, Suzan Kardeş, Volkan Severcan olacak.