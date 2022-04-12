13 yıldır Putin'in yanındaki kritik isim hapiste mi? 0:00 / 0:00

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Dış İstihbarat Birimi Başkanı Sergey Beseda, 'bilgi sızdırmak' suçlamasıyla Mart ayında ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Rusya güvenliğine dair uzman isimlerden Andrei Soldatov, Beseda'nın geçtiğimiz güblerde özellikle Sovyetler Birliği döneminde siyasi mahkumların gönderildiği bir hapishane olan Lefortovo Hapishanesi'ne nakledildiğini açıkladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Beşinci Servisi'nin başında olan Beseda, Ukrayna gibi eski Sovyet ülkeleri ve istihbarattan sorumluydu. Beseda, 13 yıldır bu görevde bulunuyordu.

Ancak Putin'in sorumlu olarak gördüğü tek yönetici Beseda değil.

Rusya Federal Ulusal Muhafızları Başkan Yardımcısı Roman Gavrilov, saldırılardaki ağır askeri kayıplar nedeniyle sorumlu tutulmuştu. Gavrilov'un 'hayat kaybına yol açan askeri bilgi sızıntıları' nedeniyle tutuklandığı öne sürülmüş, ancak bu haberler Rus kaynaklar tarafından doğrulanmamıştı.