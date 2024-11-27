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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat "1382 - Son Mermi yarım kalan görevi tamamladı"

        "1382 - Son Mermi yarım kalan görevi tamamladı"

        Yazar Hakan Sinangil'in 1995-1996 yıllarında Güneydoğu'da asteğmen olarak askerlik yaptığı dönemde biriktirdiği ve asla unutamadığı acı-tatlı hatıralarını okurlarla buluşturan '1382 - Son Mermi' isimli kitabı Erik Yayınları'ndan çıktı. Sinangil kitapta savaşın insan ruhuna etkilerini farklı yönleri ile ele alıyor; gerçek hayat deneyimlerini ve hayata dair ipuçlarını okuyucularla paylaşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 17:18 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:18
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        "1382 - Son Mermi yarım kalan görevi tamamladı"
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        Yazar Hakan Sinangil, son kitabı “1382 Son Mermi” ile okuyucularını kişisel bir yolculuğa çıkarıyor. Acı-tatlı hatıralarını okurlarla buluşturan bu etkileyici eserde, Sinangil insan ruhunun derinliklerine inerken, Güneydoğu’da asteğmen olarak askerlik yaptığı dönemde biriktirdiği ve asla unutamadığı hatırlarını konu alıyor ve okurları bir an olsun elinden bırakamayacakları bir hikâyeye davet ediyor.

        Son zamanlarda sosyal medyada dikkat çeken; kayıplar ve yeniden başlamalar üzerine bir kitap olan 1382 Son Mermi hakkında konuşan Sinangil: "Yirmi sekiz yıl boyunca usumda sakladığım tüm anıların toplamı 1382 Son Mermi. Bu kitabı yazmak, benim için yarım kalan görevin tamamlanması. İçerik, cepheden dönünce anlatamadığımız, içselleştirip kendi kendimize yaşadığımız konular."

        Acımasız savaşın ortasında yaşam mücadelesi veren bir avuç sivil-asker adam hakkında olsa da okurlar için kendi yaşamlarında da uygulayabilecekleri pek çok arınma, olumlu düşünme, korkuyu-endişeyi pozitif enerjiye çevirme, sayısız iç benlikleriyle temas etme, sabırla dinleme, yatıştırma ve sonuçta üst akıl benliğin liderliğinde düşünceyi rasyonel davranışa çevirme dâhil pek çok insancıl tecrübeler içeren 1382 Son Mermi, okurlar için rehber olma niteliği taşıyor.

        Hakan Sinangil
        Hakan Sinangil

        Güneydoğu’dan 1984’ten beri kendisi gibi yaklaşık üç milyon sivil asker geçtiğini bir milyon da kamu hizmetinde çalışan kişinin eklenmesiyle toplam dört milyon kişi olduklarını belirten Hakan Sinangil şöyle devam etti: "Her birimizin dört tane birinci derece yakını ki onlar bizden daha fazla tasa, endişe yaşadı, toplam en az yirmi milyonluk insanlık bir grup deneyimledi terörü ve terörün majör travmalarını. Bu grup şu anda ülkemizin en kalabalık sosyal topluluğu. Hatta kitabı yayımladıktan sonra sosyal medyada çok fazla takip eden, hikayesini paylaşan kişiler oldu. Ben 1382 Son Mermi’yi yazarken sadece bu insanlarımız tarafından iyi bilinen gerçekleri kaleme almak istedim. Görev tamamlandı."

        Galatasaray Lisesi ve Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Hakan Sinangil, 1995-1996 yıllarında Güneydoğu’da asteğmen olarak askerlik yaptığı dönemde biriktirdiği ve asla unutamadığı acı-tatlı hatıralarını okurlarla buluşturduğu, kitabında askerlik anılarını sade bir dille gözler önüne sererken, tüm kişisel hesaplaşmaları da her yönüyle ortaya koyuyor. 1382- Son Mermi, tıpkı yaşam gibi içinde her şeyi barındırıyor ve sadece o dönemde Güneydoğu’da değil, belki her gün, her an içimizde yaşanan savaşların çözüm anahtarlarından ve rafine olmaktan da bahsediyor.

        KİTAPTAN BİR BÖLÜM

        “Aniden her yerden mermi yağmaya başladı! Roketler sağıma, soluma, önüme düşüyor, düştükleri yerdeki tüm taşı toprağı üzerime püskürtüyor, güpegündüz ortalığı gri-beyaz bir sis perdesine çeviriyordu. Kendi kendime hiç durmadan söyleniyordum: Hemen hâkim ol askerine, ilk günden şehit verme, asla!”

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        #Hakan Sinangil
        #1382 Son Mermi
        #Kitap
        #Erik Yayınları
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