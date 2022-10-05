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14 ildeki 99 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 14 ildeki 99 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

14 ildeki 99 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı
AA

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin ve Yozgat'taki 99 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı. Bu taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme haklarının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri, 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak.

Öte yandan, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Ağrı'nın Eleşkirt ile Ankara'nın Polatlı ilçelerindeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişiklikleri onaylandı. Mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki taşınmaza ilişkin imar planı değişikliğinin de onaylanmasına karar verildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki taşınmaza ilişkin hazırlanan imar planı değişikliğine yönelik itiraz ise reddedildi.

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