14 Mayıs ne günü? Dünya Çiftçiler Günü ve Eczacılık Günü kutlu olsun!
14 Mayıs, takvimde sıradan bir gün olmanın ötesinde, toplumsal hafızada derin izler bırakan kritik eşiklerden biridir. Tarihin akışını değiştiren kararların alındığı bu anlamlı gün, geçmişten bugüne taşıdığı sembolik değerle dikkat çeker. Bugün, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'na üye tüm ülkelerde "Dünya Çiftçiler Günü" olarak kutlanır. Aynı zamanda 14 Mayıs Türkiye'de Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır. İşte detaylar...
14 Mayıs ne günü?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu tarihte gerçekleşen siyasi, kültürel ve toplumsal olaylar, tarihin seyrini değiştiren anlar arasında yer alır. Peki, bugün dünya ne günü? 14 Mayıs'ta ne oldu? İşte 14 Mayıs'ta tarihe damga vuran olaylar ve bu olayların etkileri...
14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?
14 Mayıs, yalnızca Türkiye'de değil, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'na (IFAP) üye ülkelerde de "Dünya Çiftçiler Günü" olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, tarımın sürdürülebilirliğine dikkat çekmek, çiftçilerin emeğini görünür kılmak ve toplumda çiftçiliğe duyulan saygıyı artırmak amacıyla kutlanır. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede her yıl 14 Mayıs’ta düzenlenen etkinliklerle, çiftçilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekilir ve gıda üretimindeki vazgeçilmez rolleri vurgulanır.
ECZACILIK GÜNÜ 14 MAYIS MI, 25 EYLÜL MÜ?
14 Mayıs, Türkiye’de modern eczacılık eğitiminin başladığı gün olarak "Bilimsel Eczacılık Günü" şeklinde kutlanırken; 25 Eylül, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından belirlenen ve dünya genelinde kutlanan **"Dünya Eczacılık Günü"**dür. Yani 14 Mayıs, Türkiye’ye özgü tarihsel bir anlam taşırken; 25 Eylül, eczacılık mesleğinin küresel ölçekte önemini vurgulayan uluslararası bir gündür.
14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?
14 Mayıs Eczacılık Günü, Türkiye'de modern eczacılık eğitiminin başlangıcı kabul edilen 14 Mayıs 1839 tarihine dayanır. Bu tarihte, Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane bünyesinde eczacılık eğitimi ilk kez verilmiş ve böylece bilimsel temellere dayanan eczacılık mesleği kurumsallaşmaya başlamıştır. Türk Eczacıları Birliği tarafından her yıl kutlanan bu özel gün, eczacıların sağlık sistemindeki hayati rolünü vurgulamak, mesleğin gelişimine dikkat çekmek ve topluma katkılarını hatırlatmak amacı taşır.
TARİHTE 14 MAYIS'TA NELER YAŞANDI?
1560 - Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Cerbe Deniz Savaşı'nı kazandı.
1643 - XIV. Louis, babası Kral XIII. Louis'nin ölümü üzerine, daha 4 yaşındayken Fransa tahtına çıktı.
1767 - İngiliz Hükûmeti'nin ithal çaya vergi koyması üzerine, Amerikan Bağımsızlık Savaşı başladı.
1796 - Edward Jenner, ilk çiçek aşısını uyguladı.
1811 - Paraguay, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı.
1839 - Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de ilk eczacı sınıfının açıldığı tarihi esas alınarak “Eczacılık Günü” olarak kabul ve ilan edildi.
1861 - 859 gram ağırlığında kondrit tipinde bir meteorit olan "Canellas Meteoriti", İspanya'nın Barselona kenti yakınlarında yeryüzüne çarptı.
1919 - İzmir limanında bulunan İtilaf Devletleri donanması kumandanı Amiral Caltrop, Türk ordusuna İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edileceğini bildirdi.
1919 - İzmirli yurtseverler, gece Yahudi Mezarlığında toplanarak, Reddi İlhak ilkesini kabul etti.
1937 - Tarım Bakanlığı kuruluş kanunu kabul edildi.
1939 - Peru'da 5 yaşındayken doğum yapan Lina Medina, kayıtlara geçmiş en genç anne olarak tıp tarihinde yerini aldı.
1940 - II. Dünya Savaşı: Hollanda, Alman Hava Kuvvetleri tarafından işgal edildi. Rotterdam Bombardımanı başladı.
1946 - Türkiye Sosyalist Partisi kuruldu. Başkanlığa avukat Esat Adil Müstecaplıoğlu seçildi.
1948 - İngiltere'nin kontrolündeki Filistin Mandası sona erdi ve İsrail bağımsızlığını ilan etti. Aynı gün Arap devletleri tarafından saldırıya uğraması ile ilk Arap-İsrail Savaşı başladı.
1950 - 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı son buldu. Demokrat Parti, yüzde 53 oyla tek başına iktidara geldi. Türkiye'de tek parti dönemi sona erdi.
1955 - Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği, yeni bir askeri ittifak içeren Varşova Paktı'nı imzaladılar.
1970 - Kızıl Ordu Fraksiyonu (Baader-Meinhof Grubu) adlı radikal sol örgüt, Almanya'da kuruldu.
1972 - Bülent Ecevit, CHP kurultayında Atatürk ve İsmet İnönü'den sonra CHP'nin üçüncü Genel Başkanı seçildi.
1973 - ABD'nin ilk uzay istasyonu olan Skylab fırlatıldı.
1974 - 12 Mart askeri müdahalesi sırasında tutuklananları kapsayan genel af çıktı. 141 ve 142'nci maddeler kapsam dışı kaldı.
1984 - Yaşar Kemal'in "İnce Memed" romanını sinemaya uyarlayan Peter Ustinov'un filminin galası Londra'da yapıldı.
1985 - Hüsamettin Cindoruk, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı seçildi. Cindoruk, "Bu emaneti kimseye teslim etmem. Sadece sahibine teslim ederim." dedi. Yeni Genel Başkanın lakabı "emanetçi" oldu.
1987 - TBMM, Anayasa değişikliğini kabul ederek, siyasi yasaklar için referanduma gidilmesi, milletvekili sayısının 450'ye çıkarılması ve seçmen yaşının 20'ye indirilmesini benimsedi.
1994 - Efsanevi MacGyver adlı televizyon dizisinin "Lost Treasure of Atlantis" ismindeki filmi, Türkiye'de gösterime girdi.
1997 - Danıştay, Bergama köylülerinin siyanürle altın üretimine son verilmesi talebini kabul etti.
1998 - Emmy Ödüllü Amerikan Sitcom dizisi Seinfeld'in son bölümü, NBC televizyonundan yayınlandı. Dizi, 9 yıldır yayınlanıyordu.
2006 - Galatasaray, Süper Lig'deki 16. Şampiyonluğunu kazandı.
2010 - Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi, ticari ve kültürel işbirliğini öngören 21 adet dostluk antlaşması imzalandı.
2010 - Atlantis Uzay Mekiği son yolculuğuna çıktı.[1]
2013 - Demi Lovato'nun DEMI adlı albümü yayınlandı.
2014 - Türkiye'de 13 Mayıs'ta Soma'da gerçekleşen maden kazasında ölen 301 madenci için, millî yas ilan edildi.
2023 - Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri yapıldı. Seçim sonucunda hiçbir aday %50 barajını geçemediği için seçim 2. Tura kaldı.