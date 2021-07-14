Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Koronavirüse karşı etkili olan aşılama uygulamasında ise 59 milyonu geçtik. Öte yandan 13 Temmuz 2021 korona vaka sayısına göre 6.285 bin vatandaşımız testi pozitif çıkarken, 46 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

14 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

13 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

13 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 162 oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.16 itibarıyla 59 milyon 598 bin 139'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 13 Temmuz saat 23.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 38 milyon 239 bin 228, ikinci doz aşı sayısı 18 milyon 92 bin 86 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 59 milyon 598 bin 139'a yükseldi.

İstanbul'da 10 milyon 844 bin 416, Ankara'da 4 milyon 891 bin 756, İzmir'de ise 4 milyon 3 bin 646 doz aşı yapıldı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM - 14 TEMMUZ 2021

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 440 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 187 milyon 883 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 52 bine, iyileşenlerin sayısı 171 milyon 771 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 733 bini, Hindistan'da 30 milyon 901 bini, Brezilya'da 19 milyon 89 bini ve Fransa'da 5 milyon 813 bini geçti.

ABD'de bir grup araştırmacı, burun yoluyla uygulanan Kovid-19 aşısının etkili bağışıklık ve sıfır virüs yayılımı gösterdiği sonucuna ulaştı.

ABD'de ayrıca, Kovid-19 aşılamalarında görülen düşüş nedeniyle vaka artış oranın son 7 günde bir önceki haftaya kıyasla yüzde 47 yükseliş gösterdiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Kovid-19 salgınının etkisini göstermeye başladığı Mart 2020'den beri açlık yaşayan ve yetersiz beslenen kişi sayısının 118 milyon arttığını bildirdi.

İngiltere'de 4 aşamalı plan dahilinde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının sonuncusu 19 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 1 Eylül'den itibaren tüm sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirileceğini bildirdi.

Japon bilim insanları, Tokyo metropolündeki Kovid-19 vakalarının yüzde 30'dan fazlasının virüsün Delta varyantından kaynaklandığını bildirdi.

Güney Kore'de, son 6 gündür günlük binden fazla Kovid-19 vakası bildirilmesinin ardından bazı bölgelerde daha sert sosyal mesafe kuralları uygulanmaya başlanıyor. Buna göre, saat 18.00'den itibaren 3 veya daha fazla kişinin toplanması yasaklanacak, gece kulüpleri ve kiliseler kapatılacak, hastane ve huzurevi ziyaretleri yasaklanacak.

Tayvanlı iki büyük teknoloji firması, Tayvan'a Kovid-19 aşısı bağışlayacağını bildirdi. Söz konusu iki firmadan birinin yaptığı açıklamaya göre, ilaç firması Pfizer'ın Alman ortağı BioNTech ile Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşılardan 10 milyon doz alınarak Tayvan'a teslim edilecek.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, Kanada'nın, Kovid-19 aşısı olmayanları uzun süre ülkeye almayacağını açıklamasını eleştirdi.

Endonezya'nın Bali Adası'nda Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde karantina ve kısıtlama kurallarını çiğneyen 4 turist sınır dışı ediliyor.

Avustralya, Sidney kentinde artan Kovid-19 vakalarını kontrol altına almak amacıyla karantinayı uzatabileceğini açıkladı.

Kıbrıs genelinde artan Kovid-19 vakaları sebebiyle KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçişler bugün seviye 3'e (kırmızı) çıkarıldı.

Bangladeş, yarından itibaren ABD'li ilaç firması Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıları uygulamaya başlayacak.

Malezya'da Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programı'ndan Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, ülkede günlük aşılama oranının 100 kişi başına 0,96'ya yükselerek İngiltere ve Avustralya gibi ülkeleri geçtiğini açıkladı.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), Çinli Sinopharm ve Sinovac firmalarıyla, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 550 milyon doza kadar Kovid-19 aşısı sağlamaları konusunda anlaştı.

ABD'nin hibe ettiği 1,5 milyon doz Johnson and Johnson aşısı Nepal'e ulaştı.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 5 bin 65 oldu.

Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilerek gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii, Kovid-19'un ülkede etkisini hızla artırmasından endişe duyduğunu belirtti.