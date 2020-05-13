14 yaş altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - İZMİR

AA

İzmir'de, hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan minikler, park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti.Sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden çocuklar, başta mahalle parkları olmak üzere Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Karşıyaka ve Bayraklı gibi sahil kesiminde gezdi.Çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.Bayraklı ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde bisikletiyle parka çıkan 12 yaşındaki Muhammed Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlamanın başladığı günden itibaren hiç dışarı çıkmadığını söyledi.Yeniden dışarı çıktığı için mutlu olduğunu aktaran Sönmez, "Evdeyken sürekli telefonla oynuyordum. Çok sıkılmıştım. Bugün ise kendimizi dışarı attık. Çok mutluyuz. 4 saatle sınırlı da olsa oynamaya çıkabildik. İnşallah virüs geçer tekrar eskisi gibi dışarı çıkarız. Birkaç gündür heyecan yaptım. Bugün için çok hazırlık yaptık plan yaptık. İyi geldi." dedi.İki çocuğunu dışarı çıkaran Serdar Bilgin ise çocukların artık evde sıkıldığını ifade ederek, iznin kendilerine çok iyi geldiğini kaydetti.Kızının bugün erkenden kalktığını aktaran Bilgin, "Dünden beri planlar yapıyoruz. Saat 11.00 olunca hemen dışarı çıktık. Gerçekten çocukların ihtiyacı vardı. İyi geldi." diye konuştu.Serdar Bilgin'in kızı Ravza Bilgin de evdeyken de yeni oyunlar öğrendiğini ama dışarıyı çok özlediğini belirterek, doya doya eğlenmeye çalıştığını dile getirdi.