14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - ORDU

Derslerini kaz ve kuş sesleri arasında EBA'dan takip ediyor - KARS

AA

Bazı çocuklar, bisiklet sürdü, paten ve kaykay yaparak gönüllerince eğlendi. Bazı çocukların da balonlar eşliğinde koştuğu, hayvanlarını gezdirdiği, çimlerde sohbet ettiği görüldü.Ebeveynler, deniz manzarası eşliğinde çocuklarıyla birlikte fotoğraf çekti.Çocuk giyim mağazalarının önlerinde ise kuyruk oluştuğu görüldü.