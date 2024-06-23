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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki Çağrı, 4. kattan düştü | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki Çağrı, 4. kattan düştü

        Kahramanmaraş'ta henüz bilinmeyen bir sebeple 4.kattan düşen 14 yaşındaki Çağrı Hekimoğlu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 22:40 Güncelleme: 23.06.2024 - 22:40
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        Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde 4. kattaki balkondan düşen 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

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        Mimar Sinan Mahallesi'ndeki apartmanın 4. katında oturan Çağrı Hekimoğlu (14), henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.

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        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hekimoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        Çocuğun cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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