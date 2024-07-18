Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu 14 yaşındaki Cavan Sullivan, MLS tarihine geçti! - Futbol Haberleri

        14 yaşındaki Cavan Sullivan, MLS tarihine geçti!

        ABD MLS Ligi takımlarından Philadelphia'da top koşturan 14 yaşındaki Cavan Sullivan, takımı ile ilk maçına çıkarken, MLS tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 10:53 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD ligi MLS'te tarihi anlar...

        2

        14 yaşındaki Cavan Sullivan, MLS'te takımı Philadelphia'nın New England'ı 5-1 yendiği maçta 85.dakika oyuna girerek lig tarihinde oynayan en genç oyuncu ünvanının sahibi oldu.

        3

        28 Eylül 2009'da dünyaya gelen ve Philadelphia'da forma giyen Sullivan, şu ana kadar alt lig dahil 11 maça çıkan Sullivan 2 gol attı 1 asist yaptı.

        4

        ÜNVANI ESKİ Ç.RİZESPORLU OYUNCUDAN ALDI

        14 yaş, 293 gün ile sahaya çıkan Sullivan'ın bu rekoru daha önce Çaykur Rizespor'da da forma giyen ve 14 yaş, 306 günlükken sahaya çıkan Freddy Adu'ya aitti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Rafa'dan sonra Neres!
        Rafa'dan sonra Neres!
        Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
        Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!
        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Doue'de düğüm çözüldü
        Doue'de düğüm çözüldü
        Kent ortalaması yüzde 85'i buldu! İstanbul nemden boğuldu!
        Kent ortalaması yüzde 85'i buldu! İstanbul nemden boğuldu!
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı
        Memurun maaş zammı ocakta ne olacak?
        Memurun maaş zammı ocakta ne olacak?
        Şimdiye kadarki 'en pahalı' dinozor fosili satıldı
        Şimdiye kadarki 'en pahalı' dinozor fosili satıldı
        Evini yaktı, komşular linç etmek istedi
        Evini yaktı, komşular linç etmek istedi