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Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki çocuğa korkunç infaz! - Haberler
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14 yaşındaki çocuğa korkunç infaz! Boş arazide bulundu

İstanbul'da, vatandaşlar tarafından boş arazide hareketsiz bulunan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemede sırtında kurşun izleri tespit edilen cansız bedenin 14 yaşındaki Fatih Aykut'a ait olduğu tespit edildi

14 yaşındaki çocuğa korkunç infaz! - Haberler
İHA

İstanbul'da, boş arazide hareketsiz bulunan çocuğun silahla öldürüldüğü belirlendi.

Olay dün Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi 547/2 Sokak'ta meydana geldi. Vatandaşlar boş bir arazide hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemede, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

SIRTINDA KURŞUN İZLERİ

Yapılan incelemede 14 yaşındaki Fatih Aykut'a ait olduğu belirlenen cansız bedenin sırtında kurşun izleri tespit edildi. Arazi ve çevresinde yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız edeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"DAHA ÖNCEDEN ÖLDÜĞÜ BELLİYDİ"

Boş arazideki cansız bedeni gören vatandaşlardan Taner Akçay, "Ölen kişinin yanında 3 kişi vardı. Yerde sırt üstü yatıyordu. Daha sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Sonra cesedi alıp götürdüler. Olay hakkında bizimde yeterli bilgimiz yok. Çocuğun cesedi şişmiş vaziyetteydi. Daha önceden öldüğü belliydi" dedi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada cinayetin önceki gece yaşandığını değerlendirirken, olayı gerçekleştiren şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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