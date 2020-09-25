DHA

Olay, saat 17.00 sıralarında Berk Mahallesi'nden geçen Büyüksu Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşıyla birlikte derenin kenarına gezmek için gelen İlker Özkan, ayaklarını suya soktu. Ayağına yosun dolanan Özkan, dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekiler, 112 Acil, itfaiye ve polise haber verdi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama- kurtarma ekipleri suya dalarak, çocuğu aradı. İlker Özkan'ın cansız bedeni yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu bulundu. Kurtarma çalışmalarını izleyen İlker Özkan'ın ailesi, çocuklarının cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte sinir krizi geçirdi. Çocuğun ailesini diğer yakınları teskin etti. Talihsiz çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.